Ilmastolakkoilijat olivat perjantaina koolla Mikkelin torilla – Ilmastoasiaa edistettiin puheilla ja bannereilla

Mikkelin torille esiintymislavan eteen on kokoontunut reilu kaksikymmentä ihmistä, pääasiassa lukiolaisia. Tuuli on napakka, mutta se ei tunnu mielenosoittajia vaivaavan. Heitä on paikalla tänä vuonna vain vähän.

Kaiuttimissa pauhaa musiikki.

Ihmisten kylteissä lukee: ”Ilmastotekoja!”, ”Sanat on sanottu, nyt on tekojen aika!”, ” Youl’l die of old age, I’ll die of Climate Change.”, ”The climate can change, can we?"

Taru Hokkanen Ilona Lahtonen, Nuutti Lyijynen, Oka Piironen, Johanna Lampinen, Elisa Karjalainen ja Inka Laamanen ilmastoasialla Mikkelin torilla.

Musiikki lakkaa soimasta, on puheiden vuoro.

Puheen pitävät nousevat puhuja toisensa jälkeen esiintymislavalle. Puhujina on pääasiassa lukiolaisia, mutta myös Mikkelin kaupungin ilmastokoordinaattori Harri Hakala, joka kehottaa ihmisiä levittämään ideaa ilmastonmuutoksen torjunnasta.

– Yksikin ihminen voi saada aikaan jotain suurta.

Lukiolaiset ilmaisevat puheissaan, ettemme voi syyttää Kiinaa sen ”laiskuudesta” ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, emmekä voi piiloutua ja syyttää pelkästään muita.

Taru Hokkanen Ilmastolakko Mikkelin torilla perjantaina 13. päivä.

Puheenpitäjät kehottavat päättäjiä toimiin. Toiset kertovat esimerkkejä kuuluisista nuorista vaikuttajista, kaikki ovat ilmastonmuutoksen pysäyttämisen asialla.

Lukiolaiset tietävät ilmastolakkoilun mahdolliset seuraamukset ja mainitsevat ne myös puheissaan, mutta ovat silti tulleet paikalle. Mielenosoittajien joukossa kiertää adressi, joka muun muassa vaatii kaupungin julkisen liikenteen käyttävän polttoaineena biokaasua.

Kirjoittaja on toimituksen tet-harjoittelija. Hän opiskelee Mikkelin lyseon 7. luokalla.