Onko Suomessa hallituskriisi? — ”Katsotaan”, sanoi Mikkelissä vieraileva ministeri Kosonen

Mikkelissä maanantaina vieraileva tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) taiteili kieli keskellä suuta kommentoidessaan Antti Rinteen (sd.) hallituksen tilaa.

Median haastattelussa keskustan piiritoimistolla hän ei suostunut ottamaan kantaa edes siihen, milloin odottaa tilanteen ratkeavan. Hän ei kommentoinut myöskään mahdollisia hallitustunnusteluita kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa.

Helsingin Sanomien mukaan keskustan eduskuntaryhmä kokoontuu tänään maanantaina kello 14 pohtimaan asiaa. Kosonen ei kuitenkaan ole tänään Helsingissä, vaan lentää Rovaniemelle tapaamaan kiinalaista ministerivaltuuskuntaa.

Ministeri Kosonen, Antti Rinne sanoi eilen, että hallituksen toimintakyky on ihan täydellinen tällä hetkellä. Miltä näyttää sinusta?

— Me olemme halunneet selvityksen tästä kaikesta, mitä on Postin ympärillä tapahtunut. Niin Rinteen toimista, Sirpa Paateron toimista, omistajanohjauksen toimista kuin myös Postin hallituksen ja hallinnoin toimista. Nyt sitten tarkastellaan niitä vastauksia, mitä on saatu.

Onko Suomessa hallituskriisi?

— Katsotaan.

Mistä johtopäätöksiä keskustan sinun mielestäsi pitäisi tästä tilanteesta tehdä?

— Me mietimme tätä yhdessä.

Miksi keskustan kannattaa jatkaa tässä hallituksessa?

— Meillä on hyvä hallitusohjelma ja hyvät tavoitteet siinä hallitusohjelmassa, mutta meidän on mietittävä tätä kokonaisuutta yhdessä näiden selvitysten jälkeen.

Mitkä asiat kokonaisuuteen vaikuttavat?

— Hallitusta liimaa yhteen luottamus.

Onko luottamusta kaiken tämän jälkeen?

— Se pitää selvittää.

Esillä on ollut vaihtoehto, että pääministeri vaihtuisi ja muu hallitus jatkaisi. Miltä sellainen kuulostaa?

— Näitä me juuri pohditaan. Että miltä ne selvitykset vaikuttaa.