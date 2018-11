Valitus ei onnistunut kaatamaan Pieksämäen hallihanketta — Uusi liikuntahalli on käytössä parhaassa tapauksessa jo vuoden kuluttua

Pieksämäkeläisten toive uudesta liikuntahallista toteutuu. Itä-Suomen hallinto-oikeus on päättänyt jättää tutkimatta hankkeesta tehdyn valituksen ja siihen liittyvän vaatimuksen täytäntöönpanokiellosta.

Noin 3 500 neliön suuruisen hallin rakentaa vaasalainen Wasa-Group Oy.

Huvilakadun ja Karjalankadun risteykseen nousevaan halliin tulee kaksi salibandykenttää ja mahdollisuus lentopalloon, sulkapalloon, koripalloon ja käsipalloon.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan uuden hallin piti olla käytössä jo ensi vuoden elokuussa.

— Valituksen vuoksi saattaa tulla muutaman kuukauden viivästys, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen (kesk.).

Kaupunki ostaa vain päivävuorot

Hallin rakentamis- ja ylläpitokustannuksista vastaa hankkeen rahoittaja. Samoin investori vastaa tilojen vuokraamisesta iltaisin ja viikonloppuisin.

Kaupunki ostaa ainoastaan päivävuorot koulujen toiminta-aikoina. Järjestely maksaa kaupungille 290 000 vuodessa.

Tuloja kaupungille kertyy noin 42 000 euroa kiinteistöverona ja tontin vuokrana. Hallihankkeen nettokustannus on siten noin 248 000 euroa. Sopimuskausi on 12 vuotta, minkä jälkeen kaupungilla on mahdollisuus viiteen optiovuoteen.

Valtuusto hyväksyi hallihankkeen heinäkuun kokouksessaan. Päätös ei syntynyt yksimielisesti, sillä hallia vastustivat vihreät, vasemmistoliitto ja perussuomalaiset sekä muutama keskustan edustaja, jotka pitivät leasing-rahoituksella toteutettavaa vaihtoehtoa liian kalliina.

Valituksessa halli yritettiin torpata myös sillä perusteella, että kilpailutusaika oli liian lyhyt. Hankkeesta tuli ainoastaan yksi tarjous.

Vanhan urheilutalon kohtalo on toistaiseksi auki. Rakennus on selvitysten mukaan niin huonossa kunnossa, ettei sen peruskorjaaminen ole järkevää.

— Rakennuksen kohtalo ratkeaa, kun uusi liikuntahalli saadaan käyttöön, toteaa Sepponen.