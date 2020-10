Talvinopeuksiin siirrytään Etelä-Savon teillä viimeistään ensi viikolla – Uudella Viitostiellä Mikkelin pohjoispuolella ei saa ensi talvena ajaa satasta

Talvinopeusrajoitukset astuvat voimaan lokakuun aikana. Pohjois-Savon ely-keskuksen alueella nopeusrajoitukset vaihtuvat pääosin keskiviikkona 28. lokakuuta. Paikallisten olosuhteiden edellyttäessä voidaan alempia nopeusrajoituksia ottaa käyttöön torstaista 22.10. alkaen.

Uudet rajoitukset ovat voimassa siitä alkaen, kun niihin liittyvät liikennemerkit on vaihdettu.

Etelä-Savon alueella talvinopeus tarkoittaa käytännössä sitä, että satasta saa lasketella vain 67 kilometrin matkalla. Kyseiset osuudet ovat Viitostiellä välit Koirakivi–Uutela ja Joroisista pohjoiseen Varkaudenportin suuntaan sekä kantatiellä 72 Mikkelin Hiirolasta Lamminmäkeen Pieksämäellä ulottuva osuus.

Satasen rajoitus voidaan pitää osuuksilla, joilla tie on kohtalaisen leveä, näkemä ja päällysteen kunto hyvät. Liikennemäärät ovat niillä alle 3 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Uudella Viitostiellä ei ajeta satasta

Monelle autoilijalle voi olla yllätys, että Mikkelin pohjoispuolisen Viitostien nopeusrajoitus on Joroisiin saakka edelleen enintään 80 kilometriä tunnissa. Siitä huolimatta, että tietä on uudistettu ja vastikään osittain avattu liikenteelle nelikaistaisena.

– Se on kuitenkin työmaa-aluetta, siksi rajoitus on alempi. Ensi vuonna tilanne on todennäköisesti jo toinen, sanoo liikenneturvallisuusasiantuntija Esko Tolvanen Pohjois-Savon ely-keskuksesta.

Viitostien peruskorjaus Mikkelin ja Juvan välillä valmistuu kesällä 2022, mutta uudistettu tie otetaan käyttöön vaiheittain vuosina 2020–2021.

Talvirajoitukset vaikuttavat edullisesti polttoaineen ja päällysteiden kulumiseen. Alemmat ajonopeudet vähentävät päästöjä ja liikennemelua ja säästävät tutkimuksen mukaan vuosittain kahdeksan ihmistä liikennekuolemalta.