Savonlinnassa keskustan ryhmä tukee Lainetta – Valtuustoaloite ei johtane erottamiseen

Keskustan ryhmän mielestä Laineen erottamista koskevien vaatimusten taustalla on turhautuminen sote-ratkaisuun ja halu mustamaalata Lainetta.

Keskustan Savonlinnan valtuustoryhmä sanoutuu irti valtuustoaloitteesta, jossa esitetään kaupunginjohtaja Janne Laineen irtisanomista.

Ryhmä on pitänyt sähköpostikokouksen, johon osallistui kuusitoista ryhmän 18 jäsenestä. Ryhmäpuheenjohtaja Reima Härkösen mukaan osallistuneista kolmetoista kannatti ryhmäpäätöstä. Kolme valtuustoryhmän jäsentä on allekirjoittanut irtisanomista esittävän aloitteen, eivätkä he ole muuttaneet kantaansa.

Tiedotteessa valtuustoryhmä ilmaisee tukensa kaupunginjohtaja Laineen toiminnalle.

Tukea myös muista ryhmistä

Kristillisdemokraatit ovat jo aiemmin ilmoittaneet, että Laine nauttii kolmihenkisen valtuustoryhmän luottamusta. Laine saa tukea myös perussuomalaisilta. Kaikki valtuutetut eivät kannata Laineen erottamista myöskään SDP:n, kokoomuksen ja vihreiden ryhmissä, joiden edustajat ovat olleet kaupunginhallituksessa aktiivisia asiassa.

Valtuustoaloite ei johtane ainakaan Laineen erottamiseen, koska erottamisen estämiseen riittää 18 valtuutettua eli yli kolmannes valtuutetuista.

Mahdollinen erottaminen tulee käsittelyyn vasta sen jälkeen, jos valtuusto ensin enemmistöpäätöksellä asettaa valiokunnan tutkimaan asiaa.

Savonlinnassa on jätetty 14 valtuutetun ja kolmen varavaltuutetun allekirjoittama aloite, jossa esitetään, että valtuusto aloittaa kuntalain 43 pykälän mukaisen menettelyn kaupunginjohtajan irtisanomiseksi.

14 valtuutettua riittää siihen, että asia on kuntalain mukaan vietävä valtuuston käsittelyyn.

Aloitteen perustelujen mukaan Laine on pyrkinyt voimakkaasti ohjailemaan poliittisen harkintavallan käyttöä esittelijänä toimiessaan. Hänen kerrotaan painottaneen omien esitystensä oikeellisuutta ja tuoneen esiin ongelmia siinä tapauksessa, jos päätökseksi tulee vaihtoehtoinen esitys.

Sen lisäksi aloitteessa väitetään, että Laine on luottamustoimielinten kokousten aikana käyttäytynyt epäasiallisesti luottamushenkilöitä kohtaan.