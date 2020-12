Esedun toimipiste Pieksämäellä ja Pieksämäen lukio etäopetukseen – Mikkelissä jatketaan lähiopetuksessa

Etelä-Savon ammattiopisto Esedun Keskuskatu 32:n toimipiste Pieksämäellä siirtyy loppuvuodeksi etäopetukseen vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

– Essoten tartunta- ja selvityshenkilö otti meihin yhteyttä. Altistumisia on niin isoissa määrin, että Essote suositteli etäopetukseen siirtymistä, Esedun toimitusjohtaja Arja Flinkman kertoo.

Flinkman painottaa, että toimipisteen sulkemiseen johtaneet altistumiset eivät ole tapahtuneet koulussa, vaan vapaa-ajalla. Toimipisteessä on kuitenkin niin paljon altistuneita, että etäopetukseen siirtyminen on tilanteessa paras ratkaisu. Tuoreimman tiedon mukaan Esedun opiskelijoista ainakin yksi on saanut tartunnan.

– Hän on ehtinyt altistaa muita koululla maanantaina ja tiistaina, mutta toimipisteen sulkemiseen johti nimenomaan vapaa-ajalla tapahtuneiden suurten altistumisten määrä, Flinkman teroittaa.

Samassa osoitteessa toimiva Pieksämäen lukio siirtyy myös etäopetukseen huomisesta alkaen. Pieksämäen lukion tiedotteen mukaan on todennäköistä, että lukion etäopetus jatkuu lukukauden loppuun saakka.

Esedun Mikkelin toimipisteet jatkavat toistaiseksi lähiopetuksessa. Mikkelissä lähiopetus aloitettiin uudestaan maanantaina kahden viikon etäopetusjakson jälkeen. Mikkelissä myös lukiot jatkavat lähiopetuksessa. Esedulla ja lukioissa suositellaan käyttämään maskia.

Juttua muokattu 2.12. kello 14.06. Tarkennettu, että toimipisteen sulkemiseen johtivat vapaa-ajan altistumisten suuri määrä. Yksi opiskelija ehti altistaa myös koulussa.