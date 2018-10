Anttola haluaa uuden yhtenäiskoulun mitoituksen sellaiseksi, että kaikki koulutoiminta mahtuu samaan rakennukseen.

Mikkelin kaupunki valmistelee uuden koulun rakentamista Anttolaan. Hanke on tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa.

Kaupungin tilahallinnon ja sivistystoimen mukaan osa koulun toiminnoista on määrä sijoittaa koulualueen vieressä olevalle entiselle kunnanvirastolle, Anttola-talolle.

Anttolan aluejohtokunnan mukaan tuoreet tiedot talon sisäilmaongelmista kuitenkin osoittavat, että opetusta tai koulun muuta toimintaa ei tulisi ohjata Anttola-talolle.

Sisäilmatietojen vuoksi koko asia on voitava ottaa uudelleen käsittelyyn. — Maija-Liisa Jaatinen

Aluejohtokunta käsitteli asiaa maanantai-illan kokouksessaan.

Aluejohtokunnan puheenjohtajan Maija-Liisa Jaatisen mukaan anttolalaisten kanta asiaan on varsin selvä.

— Olemme sitä mieltä, että koulutiloja ei pidä sijoittaa Anttola-talolle. Uuden koulun mitoituksen tulee olla sellainen, että koko koulu mahtuu uuteen rakennukseen, sanoo Jaatinen.

Johtokunta oli tätä mieltä jo lokakuun alun kokouksessaan. Kanta on vahvistunut nyt, kun julki on tullut tietoja Anttola-talon sisäilmaongelmista.

Jaatinen on kuitenkin verrattain skeptinen kannanoton vaikutukseen.

— Aluejohtokunnalta ei ole kysytty koulun suunnittelusta mitään. Haluamme kuitenkin tuoda kantamme esille.

— Anttola-talon sisäilmatietojen vuoksi koko kysymys on voitava ottaa uudelleen käsittelyyn, sanoo Jaatinen.

Anttolan uusi yhtenäiskoulu toteutetaan siirtokelpoisena. Anttolaan ei siten tule kiinteää tai esimerkiksi hirsirakenteista koulua.

Siirtokelpoisuus ja joustavasti muunneltavissa oleva tila tarkoittavat sitä, että käyttötarpeiden muuttuessa koulukokonaisuudesta voidaan poistaa osa.

Elementtirakennukset Mikkelin kaupunki vuokraa ulkoa. Sopimus tilatoimittajan kanssa tehdään kymmeneksi vuodeksi.

Uusien tilojen on määrä valmistua viimeistään kevään 2020 lopulla. Anttolan koululaiset ovat siten parakeissa näillä näkymin vielä pari vuotta.