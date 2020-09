Eteläsavolaisten osakaskuntien yhdistyminen jatkuu Metsähallituksen uuden hankkeen turvin

Etelä-Savossa on viime vuosina tehty paljon työtä kalastuksen edistämiseksi. Järviseudun lukuisia pieniä osakaskuntia on yhdistetty suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

Työ jatkuu syyskuun alussa käynnistyneessä kaksivuotisessa Etelä-Savosta vetovoimaisin järvi- ja vapaa-ajankalastuskohde 2020–2022 −hankkeessa.

– Mikkelin seudulla tilanne on se, että Mikkelin alapuolisen Saimaan osakaskunnat on kokoustettu ja kiinteistötoimituskokous on jonossa, kertoo osakaskuntien projektisuunnittelija Olli Räsänen Metsähallituksesta.

Kyseinen alue on laaja ja ulottuu Kirkonvarkauden sillalta Ristiinaan saakka.

– Ristiinan ympärillä yhdistymisiä tehdään sen mukaan kuin osakaskunnilla löytyy tahtotilaa. Siellä voisi olla Louhiveden ja Yöveden alueilla omat isommat osakaskuntansa.

Osakaskuntien yhdistämistä halutaan jatkaa, sillä niiden kasvaessa vapaa-ajanasukkaiden, matkailijoiden ja vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuudet ovat parantuneet.

– Joku voi olla sitä mieltä, että kalastajia on liikaa isommassa osakaskunnassa. Kannattaa muistaa, että silloin on myös enemmän valvontaa ja istutuksia ja että isompi osakaskunta on merkittävämpi hankevarojen hakija, Räsänen linjaa.

Hankkeessa on työn alla myös maakunnallisen kalastuslupasivuston kehittäminen. Suunnitteilla on esimerkiksi kalastuslupatuotevalikoiman laajentaminen niin, että kaikkien suurempien osakaskuntien valikoimissa olisi muun muassa mökkiyrittäjälupa ja kalastusmatkailuyrittäjälupa.

Myös Etelä-Savon matkailusivustoilla halutaan enemmän näkyvyyttä kalastukselle ja alan palveluille.

– Etelä-Savon järvikalastuksessa on monipuolisia mahdollisuuksia, jotka ovat jääneet huomiotta matkailun markkinoinnissa. Vetovoimisuutta kehittämällä tavoittelemme hyötyä alueen asukkaille, maaseutuyrittäjille ja kalastajille, kertoo Metsähallituksen projektipäällikkö Sami Kurenniemi tiedotteessa.