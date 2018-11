Savon Sanomat: Diakin toiminta Pieksämäellä uhattuna

Diakin eli Diakonia-ammattikorkeakoulun toiminta Pieksämäellä on uhattuna, uutisoi Savon Sanomat perjantaina.

Mahdollista on, että oppilaitos lopettaa Pieksämäen yksikön. Diakin hallituksen puheenjohtaja Olli Holmström toteaa uutisessa, että paikkakunnista puhuminen on vielä ennenaikaista, mutta myöntää, että asiasta on puhuttu.

Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien piispat ovat vedonneet Diakin hallitukseen toiminnan säilyttämiseksi Itä-Suomessa.

Pieksämäen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Sepposen (kesk.) mukaan kaupunki seuraa asiaa huolestuneena. Kaupungilta ei toistaiseksi ole pyydetty asiasta lausuntoa.

Diak yksityinen ammattikorkeakoulu, jonka pääomistajat ovat kirkollisia yhteisöjä. Sillä on kampukset Pieksämäellä, Helsingissä, Oulussa, Porissa ja Turussa.

Diakilla voi Pieksämäellä opiskella sosionomi-, sairaanhoitaja- ja asioimistulkkauksen koulutusta. Diakin opiskelijoita on Pieksämäellä noin 400.