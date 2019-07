Viisaasti vesillä -kiertue rantautuu ensi viikolla Mikkelin ja Puumalan satamiin — Veden varaan joutunutta voi auttaa vaikka marjaämpärillä

Kuluva vuosi on ollut hukkumismäärien osalta synkkä. Viisaasti vesillä -kiertueella ohjeistetaan, kuinka välttää vaaratilanteita omalla toiminnalla.

Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton (SUH) Viisaasti vesillä -kiertue rantautuu ensi viikolla Etelä-Savoon. Keskiviikkona tietoisuutta vesiturvallisuudesta parannetaan Puumalan satamassa ja torstaina Mikkelin satamassa.

Kiertueen teemana on tänä vuonna pelastu ja pelasta. Teeman tarkoituksena on muistuttaa vesilläliikkujan vastuusta omista toimista ja valinnoista.

Sekä Puumalassa että Mikkelissä näytökset alkavat kello 14 aikaan. Näytökset kestävät noin puoli tuntia jonka jälkeen yleisön on mahdollista kokeilla esiteltyjä pelastus- ja pelastautumiskeinoja ohjatusti.

— Lisäksi jos pelastuslaitos vain ehtii paikalle, niin he näyttävä kuinka ammattilaiset toimivat vesipelastustilanteissa, kertoo SUH:n asiantuntija Jari Nummela.

Kuluva vuosi on ollut vesiturvallisuuden näkökulmasta edellistä merkittävästi synkempi. Kesäkuun loppuun mennessä hukkuneita oli jo yhteensä 44, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 28. Veneillessä hukkuneita on jopa nelinkertainen määrä. Tänä vuonna veneillessä on hukkunut 17, viime vuonna neljä.

On suositeltavaa uida rannan suuntaisesti

Tämän vuoden Viisaasti vesillä -kiertueen vesiturvallisuusesityksissä painotus on paljolti yksilön omassa toiminnassa. Ihmisiä muistutetaan esimerkiksi siitä, kuinka uida turvallisesti.

— Aina kun lähtee uimaan, niin pitäisi ottaa kaveri mukaan ja pysytellä sellaisella etäisyydellä rannasta, että jalat yltävät pohjaan. Lisäksi pitäisi uida rannan suuntaisesti, muistuttaa Nummela.

Näytöksessä esitellään myös erilaisia pelastusvälineitä ja demonstroidaan niiden käyttöä.

— Paljon on oikeastaan kaikille tuttujakin välineitä, jotka voivat auttaa pelastautumisessa. Esimerkiksi marjaämpäri tai kanisteri ja vähän köyttä, veneilijöille tuttu heittoliina ja sitten tietysti pelastusrengas, listaa Nummela.

Nummelan mukaan pelastusliivien käytöstä ei voi muistuttaa koskaan liikaa.

— Liivejä on nykyisin niin monennäköisiä ja helppokäyttöisiä.

Erityisen tärkeää olisi opettaa lapset käyttämään pelastusliivejä. Toiminta hätätilanteessa helpottuu, jos lapset ovat saaneet kokeilla liivien toimintaa jo turvallisesti rannassa.

— Ja tietysti kun kaikilla nykyisin on älypuhelin, niin 112-sovellus olisi hyvä olla ladattuna. Jos ei tiedä missä on, niin hätäkeskus saa tiedon sitä kautta, Nummela kertoo.