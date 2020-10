Kirjalan kirppis järjestää Mikkelissä lokakuussa Syyskarnevaalit ja Halloween-iltatapahtuman

Kirjalan kirppiksen järjestämissä tapahtumissa jaetaan kasvomaskeja ja tarjolla on käsidesiä.

Viikonloppuna Mikkelissä järjestetään Syyskarnevaalit lauantaina 17. lokakuuta kello 10–15. Kaikille kiinnostuneille suunnatun tapahtuman järjestää Kirjalan kirppis.

Syyskarnevaaleilla on luvassa kirppismyyntiä sisätilojen lisäksi myös ulkona. Ulkomyyntiin soveltuu oma pöytä, viltti tai auton peräkontti. Lisäksi luvassa on piirustuspaja, ongintaa, satunurkkaus sekä erilaisten korttien myyntiä. Esillä on myös 14-vuotiaan, taitelijanimi Kalle "Korpin" Disney-aiheisia piirroksia sekä hänen äitinsä Kati Koon satumaisia, eläinaiheisia piirroksia.

Kalle "Korppi" 14-vuotiaan Kalle "Korpin" taidetta on esillä tapahtumassa ja lokakuun loppuun Kirjalan Kirppiksen kahviossa.

Nälän yllättäessä kirppiksellä palvelee kahvio, josta saa kahvin lisäksi makkaraa, lämmintä juomaa ja mehua. Kasvomaskeja jaetaan ovella ja käsidesiä tullaan jakamaan joka pisteessä.

Myös Halloween-tapahtuma tulossa

Perjantaina 30. lokakuuta kello 16–21 Kirjalan kirppis taas laittaa pystyyn Halloween-iltapahtuman. Tulijoiden on mahdollista pukeutua halloweenille uskollisesti tai mieleiseensä rooliasuun. Kaikkien pukeutuneiden kesken arvotaan erilaisia palkintoja. Myös Halloween-tapahtumassa jaetaan kasvomaskeja ja tarjolla on käsidesiä.

Halloween-tapahtumassa on luvassa kahvio, manga-aiheinen piirustuspaja, taikuutta, koululaisten Halloween-aiheisia töitä ja eri järjestöjen esittelyä.

Pohdimme sitä, uskallammeko pitää nämä tapahtumat tällaisena aikana. — Arja Kellman

Tapahtumia on mukana järjestämässä Liikenneturva.

Tapahtumien järjestäminen on ollut mietinnässä

Kirpputoritapahtumien järjestäjä Arja Kellman kertoo, että Kirjalan kirppis on joutunut siirtämään monia tapahtumiaan koronan takia.

– Pohdimme sitä, uskallammeko pitää nämä tapahtumat tällaisena aikana. Tiedämme riskit, ja sen takia ihmiset voivat halutessaan käyttää kasvomaskeja ja käsidesiä. Toivottavasti asiakkaat ja myyjät löytävät tiensä tapahtumiin.

Kirjalan kirppiksellä asioidessa ei tällä hetkellä vaadita kasvomaskien käyttöä.

– Päivästä riippuen meillä on joskus enemmän ja joskus taas vähemmän asiakkaita, mutta varsinaista tunkua ei ole ollut ja asiakkaat ovat pystyneet turvallisesti liikkumaan. Henkilökuntamme kuitenkin käyttää kasvomaskeja niin kassalla kuin myymälässä liikkuessa.

Kirjalan kirppis ja lokakuun tapahtumat osoitteessa Yrittäjänkatu 22, 50130 Mikkeli.