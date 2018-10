Avajaisista on tulossa useamman päivän mittainen kansanjuhla.

Pieksämäen Prisman avajaisiin on aikaa reilu kuukausi. Parhaillaan henkilökunta täyttää hyllyjä vimmatulla vauhdilla.

— Kalustamisessa ja hyllyjen tavaroittamisessa olemme pari viikkoa edellä aikataulua. Itse asiassa olisi täysin mahdollista aikaistaa avajaisia, hehkuttaa Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen.

Tavaratalon avajaisia vietetään Pieksämäellä näyttävästi.

Tuomo Frilander ja Jermu Markkanen asentavat Veturitorin uuden sisäänkäynnin ovet paikalleen tämän viikon aikana.

— Pieksämäen Prisma on Osuuskauppa Suur-Savon toiseksi suurin investointi kauppakeskus Stellan jälkeen. Avajaisia voi viettää vain kerran ja tapahtuma pitää hoitaa kunnolla.

Hämäläinen ei puhu vain avajaispäivästä vaan viikosta.

— Kahvia on tietenkin tarjolla. Tapahtuman juontajaksi on pestattu trubaduuri Mikko Kartano. Naiskauneutta edustaa entinen Miss Suomi, malli ja juontaja Lola Odusoga. Viikon ehdoton kunniavieras on tietenkin joulupukki ja viikko huipentuu ilotulitukseen, paljastaa Hämäläinen.

Yhtä suuri kuin Graanin Prisma Mikkelissä

Veturitorin paikoitusalue on viittä vaille valmis, toteaa Pieksämäen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen

Pieksämäen Prisma on neliöiltään saman kokoinen kuin Mikkelin Graanin tavaratalo ja neljä kertaa nykyisen Pieksämäen S-marketin kokoinen.

Valikoimat ja palvelut ovat Hämäläisen mukaan Mikkeliä monipuolisemmat.

Esimerkiksi Hämäläinen nostaa valkean linjan kodinkoneet.

Tavaratalon yhteyteen tulee kauneuden erikoisliike Emotion, Hius- ja kauneuskeskus Loiste, S-Pankki ja Lähi-Tapiola Savon palvelupisteet. Varhain keväällä avataan Kesäpiha-myymälä.

Piha-alueelle Prisman yhteyteen tulevat ABC-polttoaineenjakelu ja ABC CarWash -autonpesulinjasto.

Veturitorin tiloissa toimii jo Osuuskauppa Suur-Savon Ukko Bistro&Deli -ravintola.

Parkkipaikoista ei tule pulaa. Juuri asfaltoidulla pihalla ja Veturitallien ympärillä on noin 400 autopaikkaa.

Tavoitteet korkella

Prisma työllistää nykyisen S-marketin kaikki noin 30 työntekijää, joiden lisäksi on rekrytoitu toinen mokoma uusia työntekijöitä.

— Tavoitteena on 25 miljoonan myynti, josta 20 miljoonaa tulee ruokakaupasta ja viisi miljoonaa käyttötavarapuolelta. Nykyisen S-marketin myynti on ollut noin 15 miljoonan luokkaa, kertoo Hämäläinen.

Suur-Savolla on Pieksämäellä 6 920 asiakasomistajataloutta.

— Tavoitteeksi olemme asettaneet tuhat uutta asiakasomistajataloutta Pieksämäeltä, jolloin Osuuskauppa Suur-Savon asiakasomistajatalouksien määrä nousee kokonaisuudessaan 73 000:een.

Pieksämäen Prisman kokonaisinvestointi on yhteensä 20 miljoonaa euroa.



Nykyisen S-marketin tontin ja kiinteistön tulevaisuus on toistaiseksi auki.

— Selvitys kiinteistön ja tontin käytöstä ja myös kaavamuutos ovat työn alla. Vaihtoehtoina on kiinteistön purkaminen ja uuden asuinkerrostalon rakentaminen tai kiinteistön vuokraaminen ulkopuoliselle taholle, toteaa Hämäläinen.