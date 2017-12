Juvalainen munantuotanto kasvoi isoksi — alkusyy on kalkkunoissa, jotka jättivät erään perinnön Antti Laitisen ja Jouni Paunosen tilalta lähtee yhteensä rekkakuormallinen kananmunaa viikossa. Risto Hämäläinen Vesa Laitinen avustaa Antti Laitista pakkaamossa. Toiminta on tuttua myös Alena Matveevalle, joka keskittyy etenkin ylämaankarjan hoitoon.

Kananmuna on pieni ruokaihme, kehutaan Dava Foodsin, aiemman Munakunnan verkkosivuilla. Tällä viitataan ravintoainekoostumukseen ja luonnolliseen pakkaukseen.

Jonkinasteinen ihme on myös kotimaisen tuotannon juvalainen haara. Neljä prosenttia maan kananmunista tuotetaan Etelä-Savossa, pääosin Juvalla.



— Kai se kuvastaa sitä kuulua juvalaista yritteliäisyyttä. Eteenpäin aina yritetään mennä, pohdiskelevat Laitisen tilalla Antti Laitinen, Alena Matveeva sekä viljelijät edellisestä polvesta Rauni ja Vesa Laitinen.

Antti Laitinen lähettää yhdessä Paunolan tilan Jouni Paunosen kanssa kerran viikossa täysperävaunullisen rekkakuorman munia Dava Foodsin pakkaamolle Kaarinaan.

Lisäksi kaksi juvalaista tilaa ja yksi Puumalasta tuottaa kananmunia toisella jalostajalle Satamunalle.

Risto Hämäläinen Jouni Paunonen sanoo, että kennonippujen siirtely käsipelillä olisi pitemmän päälle kuluttavaa.

Juvalaiset tilat ovat keskimääräistä suurempia, minkä ansiosta munia kannattaa ajaa länsisuomalaisille jalostajille.

Laitisen ja Paunosen tiloilla tehokkuutta lisää yhteinen nuorikkokasvattamo Karkea Kana Oy. Nimi perustuu sijaintiin Karkeamaan kylällä.

Suomalainen kananmuna on puhdas

Munantuotannon määrään pitäjällä löytyy selitys vuonna 2007 kaatuneesta Järvi-Suomen Portin kalkkunatuotannosta. Tyhjiksi jääneille kalkkunahalleille piti keksiä käyttöä, kun jopa miljoona euroa maksaneiden investointien velat painoivat.

Paunonen kertoo, että ratkaisut eivät olleet helppoja tehdä:

— Hallien muuttaminen kanoille edellytti kaikilta tuottajilta uusia, satojen tuhansien eurojen investointeja. Kannattavuus on sitä luokkaa, että lainat saa maksettua, ja vähän jää päälle.



Vaikka kananmunilla ei tehdä kovaa tulosta, Paunonen pitää tuotantohaaran näkymiä melko lupaavina. Kotimainen kulutus voisi eurooppalaisesti vertaillen lisääntyä. Suomalaista kananmunaa suojelee salmonellasta puhtaan maine.

— Äskettäinen hollantilaisten munien myrkkyskandaali voisi avata uusia vientikanavia. Tätä mahdollisuutta ei ole ainakaan vielä hyödynnetty.

Lopputuotteen hinta voisi periaatteessa nousta, mutta se on vähän kinkkinen juttu. Paunonen arvioi, että 15 sentin lisäys hintaan vaikuttaisi heti uusien hallien perustamiseen.

Mitä tuottajan käteen jää, on aina myös kustannuskysymys. Keskeisen osan kuluista muodostaa rehu. Laitinen pohtii, että munien hintatason suurimmat heilahtelut ovat hellittäneet mutta ensi talven rehun hinta mietityttää. Viljasato jäi ohkaiseksi kurjien säiden vuoksi.

Joka tapauksessa Laitisen tilalla ostorehun määrä kasvaa.

— Siirrymme peltotuotannossa ensi vuonna luomuun, eikä luomurehua kannata syöttää kanoille.

Selitys luomuvalinnalle näkyy, kun vilkaisee aidatuille lumisille pelloille. Niillä käyskentelee ja einehtii 85 ylämaankarja-rodun nautaa. Laitinen kertoo, että highlanderit hankittiin Loviisasta.

Risto Hämäläinen Laitisen tilalla kasvatetaan myös ylämaankarjaa. Naudanliha on tarkoitus myydä suoramyyntinä.

Hän sanoo, että kananmunien tuotanto jatkuu vaikka rinnalle tulee naudanliha. Sen menekki ja tuotot ovat vielä arvoitus, mutta eteenpäin on halu mennä.

— Ylämaankarjan saisi menemään lihataloillekin, mutta tarkoitus on aloittaa luomulihan suoramyynti.

Munantuottajia arveluttaa vuosi 2025. Useat kansainväliset elintarvikevalmistajat ovat ilmoittaneet tuolloin hylkäävänsä virikehäkkikanaloissa tuotetut kananmunat. Lidl menettelee niin jo.

Virikehäkkikanalat ovat Suomessa munantuotannon yleisin muoto. Paunonen laskee, että viriketuotannon muuttaminen lattiatuotannoksi maksaisi noin 10 euroa kanapaikalta, eli muutamia satoja tuhansia euroja tilaa kohti.

Käyttöön voidaan ottaa jopa runot

Paunosen mielestä jokaisen kuluttajan tulisi antaa itse tehdä ratkaisunsa eikä välikäden kautta.

— Kannattaa tutustua faktoihin tai sitten tulla kuuntelemaan noita tyytyväisiä ääniä kanalasta. Pienryhmissä kanat stressaantuvat tutkitusti paljon vähemmän kuin isossa laumassa. Vapaa tuotanto teettää myös enemmän työtä.

Risto Hämäläinen Pieksämäkeläinen Erkki Putkonen poikkesi suoramyyntiostoksilla.

Paunonen ei vuodella 2025 stressaa. Suomessa linjaus ei ole yleistynyt, ja muutenkin hän suhtautuu tulevaisuuteen luottavaisesti.

— Mikäpä siinä, minä olen valmis vaikka lausumaan kanoille Eino Leinon Hymyilevää Apolloa, jos kuluttaja haluaa siitä maksaa.

Kriisiapua ei kukaan tarjonnut

Juvalaiset tuottajat eivät halua Karjaportin, myöhemmän Järvi-Suomen Portin kalkkunatuotannon synkissä vaiheissa suuremmin piehtaroida. Lyhytkin muistelu kuvaa dramaattisuutta.

— Portin taloudellinen tilanne oli vuosituhannen alussa jo valmiiksi heikko. Sillä ei ollut rahaa markkinointiin ja tuotteistamiseen, arvioidaan Laitisilla.

Lopun lähestyessä Portti sanoi tuottajasopimukset irti. Kalkkunantuottajille jäi hallit ja velat.

— Monet tilat jäivät pitkäksi aikaa ilman tuloja. Ei tarjottu kriisiapua mistään, mutta ihmeesti vaan selvittiin, sanoo Rauni Laitinen.



Vaikeuksia tuotantovuosina riitti. Paunonen kertoo muun muassa eläinten kuljetuslaatikoiden koon joutuneen tarkastajien silmätikuksi. Kalkkunat piti viedä teuraaksi nuorempina ja vähempilihaisina.

— Kaupassa kalkkuna kilpaili broilerin kanssa ja oli kalliimpaa.



Portin luovuttua Juvan teurastamolle etsittiin jatkajaa venäläisestä liikemiehestä.

— Siinä kohtaa me tuottajat olimme vain näyttelijöitä, joiden avulla tämä tohtoriksi kutsuttu mies lypsi tukea kotimaastaan. Taitaa olla nytkin vankilassa.

Jotain perintöä sentään jäi. Sekä Paunosen että Laitisen tilalla mainitaan yhteisöllisyys, joka kalkkunatuottajien välille syntyi. Kun uudenlaista tuotantoa alettiin luoda seudulle lähes tyhjästä, opittiin vaihtamaan kokemuksia ja luottamaan. Toimintatapa on säilynyt.



Kalkkunahalleja oli maakunnassa 16. Niistä viisi kääntyi kananmunalle. Muutama on palannut kalkkunaan. Yksi on naudantuotannossa, joku palvelee juuresvarastona ja toinen veneiden säilytystilana. Joku on tyhjilläänkin.