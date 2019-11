Rantakylän varikko valmistuu tammikuussa — Kunnanmäki kasvaa työpaikkakeskittymänä

Naistinki on investoinut tontille 4,5 miljoonalla eurolla.

Kunnanmäki Mikkelin Rantakylässä vilkastuu ensi vuoden alussa, kun Etelä-Savon Energia Oy:n (Ese) ja Mikkelin Vesilaitoksen toiminnat siirtyvät uusiin tai remontoituihin tiloihin.

Kaupungin omistama kiinteistökehitysyhtiö Naistinki Oy on tehnyt Rantakylä-taloon eli entiseen Mikkelin maalaiskunnan kunnantaloon remonttia. Lisäksi Naistinki on rakennuttanut toimistotalon takapihalle uuden varikon.

Naistingin roolina on kehittää ja vuokrata toimitiloja yrityksille.

Varikko käsittää hieman yli tuhat neliötä lämmintä tilaa Esen ja vesiliikelaitoksen autoille, välinevarastoksi ja korjaustoiminnalle. Pihalla on katettuja pilttuita kymmenille autoille.

Vesilaitoksen toimisto on jo muuttanut Rantakylä-taloon. Ese muuttaa samaan taloon Vuorikadulta helmikuussa.

Varikkorakennus valmistuu tammikuussa.

— Naistinki on investoinut Kunnanmäelle tällä kertaa yhteensä 4,5 miljoonalla eurolla, josta suurimman osan varikkoon, kertoo Naistingin toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki.

— Rantakylä-taloon on tehty muun muassa pientä pintaremonttia ja ilmastointiremontti. Summaan sisältyy myös uuden pysäköintipaikan rakentaminen Rantakeitaan puoleiseen rinteeseen.

Ylijoki laskee, että mäellä on noin 300 autopaikkaa, mikä kertoo työpaikkakeskittymästä. Samassa pihapiirissä toimii raideliikenteen ja teollisuusprosessien asiantuntijayritys Mipro.

Rantakylä-talo on remontin vuoksi ollut pääosin tyhjänä. Vuokratuottoja alkaa taas kertyä Naistingille. Ylijoen mukaan vuokrausaste yhtiöllä on kohtalaisen hyvä. Vapaana on tilaa muun muassa Tuma-talossa.