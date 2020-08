Olavi Kietäväinen löysi Puumalasta hyvin erikoisen "vertavuotavan" sieniyksilön – Oudosta ulkonäöstä huolimatta laji on Suomessa melko yleinen

Puumalalainen sienestäjä Olavi Kietäväinen löysi Puumalan Luukkolasta tiistaiaamupäivänä verta vuotavan karvasorakkaan. Seuraavan päivän iltana veripisarat olivat kadonneet.

– Kun keskiviikkoiltana kävin katsomassa sientä, sieniyksilössä ei ollut enää pisaroita näkyvillä. Torstai-aamuna sienessä näkyi kolme pisaraa. Muita karvasorakkaita ei siinä kohtaa näkynyt.

Kietäväinen arvioi sienen olevan leveydeltään 5-6 senttiä.

– Sieni ei ollut kovin iso.

Melko yleinen laji Suomessa

Karvasorakas on ei-syötävien nahkamaisen sitkeiden nahkaorakkaiden joukkoon kuuluva sieni. Nuorena se on vaaleanpunertava ja usein sen pinnalle ilmestyy kosteissa olosuhteissa puolukkamehun värisiä pisaroita.

Karvasorakas on ihan tavallinen laji. Hyvänä sienivuotena niitä näkee usein. — Unto Söderholm

Pisarointi selittyy kyseisen sienen veteen liuenneilla väriaineilla. Vanhempana sieni muuttuu ruosteenruskeaksi.

– Toinen hyvin samannäköinen sieni on ruosteorakas, joka pisaroi myös nuorena, Tampereen Sieniseuran puheenjohtaja Unto Söderholm kertoo.

Karvasorakas on melko yleinen koko Suomessa tunturipaljakkaa lukuun ottamatta. Se kasvaa mäntyvaltaisissa metsissä ja kuivilla paikoilla.

– Karvasorakas on ihan tavallinen laji. Hyvänä sienivuotena niitä näkee usein. Parhaimmillaan karvasorakkaan halkaisija voi olla jopa 10 senttiä.

Karvasorakkaan puolukanpunainen pisarointi on mahdollista vain, jos sieni on nuori ja kelit ovat pysyneet tarpeeksi kosteina. Pisarointi on kyseisen sienen veteen liuenneita väriaineita. Vanhemmiten sieni tummenee eikä enää pisaroi. Myös lakin alaosaan kasvaa erittäin voimakkaat piikit.

Vaikkei karvasorakas olekaan myrkyllinen, ruokasieneksi se ei kelpaa eikä sen maistaminen kannata. Sieni on erittäin sitkeä ja purukumimainen. Suussa karvasorakas maistuu nimensä mukaisesti karvaalta ja polttavan kirpeältä.