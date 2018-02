Onko Mikkelin keskustassa turhaan raskasta liikennöintiä? — Länsi-Savo todisti, kuinka vaihtolava-auto ajoi suoraan Porrassalmenkadulle, vaikka läpiajo on raskaalta liikenteeltä kielletty Raskaan liikenteen kulkureitit Mikkelin keskustan alueella nostattavat kaupunkilaisten tunteita. Vaikka yhdistelmäajoneuvokuljettajat sanovat, että kukaan heistä ei huvikseen aja keskustaan, ajatusvirheitä ja eksymisiä navigaattorin kanssa saattaa sattua. Risto Hämäläinen Kuljetusliike Wickström Oy:n vaihtolava-auto oli viime viikon perjantaina kuljettamassa metsähaketta Etelä-Savon Energialle. Auto ajoi suoraan Porrassalmenkadulle, vaikka liikennemerkki kieltää raskailta ajoneuvoilta sitä kautta läpiajon valtateille.

Raskaan liikenteen kulkureitit Mikkelin keskustan alueella puhuttavat kaupunkilaisia. Länsi-Savon kuvaaja taltioi kamerallaan erään räikeän esimerkin perjantai-iltapäivällä.

Kuljetusliike Wickström Oy:n vaihtolava-auto oli kuljettamassa metsähaketta Etelä-Savon Energialle. Auto ajoi suoraan Porrassalmenkadulle, vaikka sitä kautta raskaat ajoneuvot eivät saa ajaa läpi.

— Kieltomerkin alla on selitys, joka kieltää läpiajon valtatie viidelle ja 13-tielle, mutta meidän kuljetuksemme kääntyi Porrassalmenkadulta Vilhonkadulle ja edelleen Pursialaan. Eli tarkkaan ottaen merkin kieltoa ei rikottu, koska läpiajoa ei tapahtunut, selvittää toimitusjohtaja Jorma Wickström.

Länsi-Savo ei yrityksistä huolimatta tavoittanut kyseistä kuljettajaa. Toimitusjohtajan mukaan kuljettajalle oli tullut ajatusvirhe.

— Tämä oli minulle yllätys, koska meillä on määritelty reitit Eselle ajettaessa. Pyrimme pysymään poissa keskustasta, Wickström sanoo.

— Haketus oli tehty kaupungin laidalla. Sieltä kuljettaja ajoi suorinta reittiä perille.

Mies on aiemmin ollut jäteautonkuljettajana, jolloin hän sai ajella kaupungilla miten vain. Hän unohti, että tällä autolla ei saakaan tehdä niin.

Wickström kertoo antaneensa kuljettajalle suullisen huomautuksen ajoreittivalinnasta.

— Ripitin häntä sen verran, että ei varmaan ajele näin enää toista kertaa. Olisihan hän voinut tehdä pienen mutkan, mutta ihminen tahtoo mennä siitä, mistä aita on matalin.

Kaupungin liikennesuunnittelija: "Kaikkia katujamme ei ole tarkoitettu rekoille"

Mikkelin keskustassa on kolme katua, joilla raskaalla liikenteellä on läpiajokielto. Yksi kielto on Porrassalmenkadulla eritoten Kivisakastin kohdan vuoksi, toinen Rinne- ja Hietakadulla lähinnä Urpolan koulun vuoksi.

Myös Viitostien alikulkukäytävä Ankkurikadulla on epäsopiva esimerkiksi kuorma-autoille.

Lisäksi korkeat kuljetukset eivät pääse kaupungin alikulkuihin Saksalankadulla, Sammonkadulla ja Vanhamäentiellä.

Jos raskaat ajoneuvot poikkeavat keskustassa olevalle työmaalle tai toimittavat liikekeskuksiin tavaraa, ne eivät ole läpiajokiellon piirissä.

— Raskaat ajoneuvot käyttävät pääosin valtateitä sekä Juvantietä ja Tuppuralankatua. Osa käyttää Mannerheimintietä, mutta pienessä määrin, sanoo kaupungin liikennesuunnittelija Ulla Vanhakartano.

— Vaikka katuja ei ole kielletty liikennemerkeillä, varmasti raskaan liikenteen kuljettajat osaavat valita parhaan reitin. Kaikkia katujamme ei ole tarkoitettu rekoille.

"Yksikään iso auto ei aja huvikseen kaupunkien keskustoissa"

Kuljetusliike Kantola & Koramon yhdistelmäajoneuvokuljettaja Jari Olkkonen välttää yli kaiken ajamasta Mikkelin keskustassa. Hän tietää, että isot autot aiheuttavat kaupunkilaisille mieliharmia.

— Ajan runkoliikennettä ohitustietä pitkin, mutta jakoautomme pyörivät kaupungissa. Ei ole iso kierto mennä ohitustien kautta, Olkkonen sanoo.

— Yksikään iso auto ei aja huvikseen kaupunkien keskustoissa, mutta kumipyöräliikenteellä tuodaan edelleen kauppoihin ruoat ja vaatteet. Nykyautoissa meluhaitta on pienempi kuin se on ollut ennen.

Kaukokiidon liikennöitsijän, kuljetusliikkeen Kantola & Koramon, kuorma-auton kuljettaja ajoi Porrassalmenkadulla perjantaina ja jakeli tavaraa keskustan yrityksille.

Risto Hämäläinen Kuljetusliike Kantola & Koramon yhdistelmäajoneuvokuljettaja Jari Olkkonen välttää yli kaiken ajamasta Mikkelin keskustassa.

— Toimimme liikennesääntöjen mukaan. Tärkeintä meille on, että tavaraliikenne on sujuvaa, minkä vuoksi pyrimme hoitamaan jakeluliikenteen kaupungin alueella aamupäivisin, kertoo Kantola & Koramon Mikkelin terminaalipäällikkö Kalle Kurkela.

Olkkonen kannattaa Mikkeliin samanlaista rajausta kuin Helsingin keskustaan: yli 12-metrisellä autolla ei ole sinne asiaa muuta kuin poikkeusluvalla.

Ahola Transportin toimitusjohtaja: "Voi olla, että Mikkelissä on liikenteelle huonot opastukset"

Olkkonen on pannut merkille, että ulkopaikkakuntalaiset ja ulkomaiset raskaiden ajoneuvojen kuljettajat saattavat vahingossa eksyä Mikkelin keskustaan. Hän toteaa, että esimerkiksi Jyväskylän suunnasta tultaessa navigaattori ohjaa tapansa mukaan lyhyimmälle reitille.

— Autoja ajelee missä sattuu, sillä he eivät ihan tarkkaan tiedä, mistä kautta saa mennä. Muutama kollega on opastanut, että ei kannata yrittää ajaa liian matalan sillan alta. Peruutuksia on nähty usein.

— Esimerkiksi Helprintille menee paljon ulkopaikkakuntalaisten autoja.

Muun muassa Ahola Transport tekee kuljetuksia Helprintille. Sen toimitusjohtaja Hans Ahola vakuuttaa, että yhtiön kuljettajat käyttävät ohitustietä.

— Periaatteemme on, että kuljetukset tulevat perille mahdollisimman suoraan ja nopeasti — silloin ei ole mitään järkeä ajaa keskustan läpi, Ahola sanoo.

— Voi tosin olla, että Mikkelissä on liikenteelle jotenkin huonot opastukset.