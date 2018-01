Mäntyharju on Etelä-Savon helläkätisin verottaja — Mikkeli on maakuntakeskusten keskikastia Esimerkkiperhe maksaa Mäntyharjussa tänä vuonna tuloistaan veroja 26 703 euroa. Pieksämäellä vastaava summa on 28 173 euroa. Vesa Vuorela Veronmaksajien Keskusliitto julkaisi selvityksensä tiistaina.

Mäntyharju on Etelä-Savon kunnista kevein verottaja.

Veronmaksajain Keskusliiton kuntaveroselvityksen esimerkkiperhe maksaa Mäntyharjussa tänä vuonna tuloistaan veroja 26 703 euroa.

Esimerkki on laskettu keskituloisen pariskunnan verojen ja veroluonteisten maksujen mukaan. Niihin lukeutuvat kunnallis- ja kirkollisvero sekä valtionvero, yleisradiovero ja sosiaalivakuutusmaksut.

Etelä-Savon ankarin verottaja on Pieksämäki, jossa esimerkkiperhe maksaa veroja ja veroluonteisia maksuja 28 173 euroa. Mikkelissä maksettavaa kertyy 27 098 euroa.

Etelä-Savon kunnat eivät yllä listan ääripäihin. Puolisot maksavat tuloistaan eniten veroja Jämijärvellä: yhteensä 28 783 euroa. Manner-Suomessa keveimmin verottaa Kauniainen, missä veroja maksetaan 24 229 euroa.

Maakunnista verotus on keskimäärin keveintä Uudellamaalla, kireintä Keski-Pohjanmaalla.

Mikkeli maakuntakeskusten keskikastia

Veronmaksajain Keskusliitto on julkaissut selvityksiä kunnallisten verojen tasosta vuodesta 2000 lähtien. Selvityksen on tehnyt liiton ekonomisti Janne Kalluinen.

Selvityksessä on laskettu myös esimerkkiperheen kunnallis-, kiinteistö- ja kirkollisverorasitusta 18 maakuntakeskuksessa.

Maakuntakeskuksista kevein verottaja on Helsinki ja kirein verotus on Kokkolassa. Mikkeli on maakuntakeskuksista yhdeksänneksi kovin verottaja eli keskikastia.





