Harvinainen syyskuun pakkanen vyöryy Etelä-Suomeen huomenna – Musta jää ja kuura voivat liukastaa tiet

Useiden miinusasteiden pakkaset ovat syyskuussa poikkeuksellisia. Kuuraa ja mustaa jäätä on tulossa Etelä-Suomea myöten heti lauantain vastaisena yönä, varoittaa meteorologi.

Sää viilenee ja öisin tulee jo pakkasta, sillä maahan virtaa hyvin kylmää ilmaa pohjoisesta. Syysmyräkkä katoaa ja tuuli vähenee.



— Huomenna perjantaina aurinko jaksaa vielä lämmittää, on poutaista ja lämpötilat etelässä 5–10 astetta, mutta perjantain ja lauantain välinen yö on kaikista kylmin lähiaikoina, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Henri Nyman.



— Voi sanoa, että koko maa laskee selvästi pakkasen puolelle.



Pakkosöitä on jo ollut paikallisesti etelässäkin, mutta lauantain vastaisesta yöstä tulee selvästi tämän syksyn kylmin. Etelässä pakkasta voi olla viisi astetta ja Lapissa kymmenen.



Ajankohtaan nähden näin aikaiset pakkasyöt etelässä ovat melko harvinaisia, tilastojen mukaan öiden pitäisi olla vielä selvästi plussan puolella tähän aikaan syksystä.



Se tarkoittaa myös riskiä teiden ensiliukkaista, Nyman varoittaa. Kesärenkailla ajavien kannattaa tämä huomioida myös Etelä-Suomessa. Musta jää voi yöllä tai aamulla yllättää viikonloppuna.



Viikonloppuna kuitenkin vielä jonkin verran lauhtuu ja sadealue saapuu maahan.



Vastikään koettujen syysmyrskyjen kaltaisia myräköitä ei Nymanin mukaan ennusteissa näy, vaikka matalapaineita tulee Atlantilta. Se tietää tuulia.





