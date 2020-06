Mikkelipuiston toiminnan jatkajiksi Juniikki Oy ja Osuuskauppa Suur-Savo – Puiston yhteyteen suunnitellaan vesipuistoa ja saunamaailmaa, Greeneri aiotaan avata muutaman viikon sisällä

Mikkelipuiston toiminnan jatkajiksi on valittu Juniikki Oy ja Osuuskauppa Suur-Savo.

Osuuskaupan tiedotteessa kerrotaan, että se ja Juniikki Oy jättivät Mikkelipuiston konkurssipesälle yhteisen tarjouksen ja alkavat nyt yhdessä kehittää puiston toimintaa. Varsinainen kauppakirja konkurssipesän kanssa allekirjoitetaan 30. kesäkuuta.

Juniikki Oy on hallinnoinut ja pyörittänyt Visulahden matkailukeskuksessa Xon-puistotoimintaa. Tiedotteen mukaan Mikkelipuistoon on tarkoitus lisätä tulevaisuudessa toiminnallisuutta, ja suunnitteilla on esimerkiksi kelluva vesipuisto Kaihun rannalle. Tulevina vuosina Mikkelipuiston yhteyteen tai sen lähelle olisi suunnitelmissa rakentaa myös saunamaailma.

– Alue on mitä mainioin monenlaista toimintaa ajatellen. Vielä tänä kesänä Mikkelipuistoon on tulossa joitain Xon-puistosta tuttuja laitteita sekä pomppulinnamaailma, kertoo Juniikki Oy:n toimitusjohtaja Jukka Toivanen tiedotteessa.

Alue on mitä mainioin monenlaista toimintaa ajatellen. — Jukka Toivonen

Ravintola Greeneri jatkaa entisellä konseptillaan, eli se tarjoaa jatkossakin kahvila- ja ravintolapalveluita. Ravintola pyritään avaamaan muutaman viikon sisällä.

Puiston nykyiset mallipuutarhat säilyvät, ja niiden hoidosta ja mahdollisesta kehittämisestä aiotaan keskustella vuokralaisten kanssa loppukesällä. Puutarha-alueen kehittämisestä ottaa vastuun yhteistyökumppani Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu), ja puisto toimii tulevaisuudessa Esedun puutarha- ja matkailualan oppimisympäristönä.

Tiedotteessa kerrotaan, että ensimmäiseksi puistossa aloitetaan kesäajan kasvien ja puutarhojen hoito.

Mikkelipuiston toiminnasta vastannut Mikkelipuistoyhdistys hakeutui konkurssiin toukokuussa. Konkurssipesä sai puiston toiminnan jatkamisesta useita tarjouksia.