Kunnan mukaan vuokrauspäätöksen täytäntöönpano on ollut kunnan kannalta välttämätöntä, vaikka asiasta vielä kiistelläänkin.

Kiista Puumalan pakastamorakennuksen vuokraamisesta jatkuu. Kunta sai uudestakin vuokrauspäätöksestään oikaisuvaatimuksen tilojen entiseltä vuokralaiselta Jääsaukko Oy:lta.

Sen kunta tulee todennäköisesti hylkäämään. Lopullisen päätöksen asiasta tekee maanantaina kokoontuva kunnanhallitus.

Kunta myöntyi aiemmasta vuokrauspäätöksestä tehtyyn oikaisuvaatimukseen ja teki pikaisesti uuden päätöksen pakastamon tilojen vuokrauksesta.

Jääsaukon vuokrasopimus loppui vuoden viimeisenä päivänä. Uudet vuokralaiset ovat Puumalan Hatsapuri Oy ja Kalakontti Saimaa Oy.

Kunta oli tyytymätön vuokralaisen toimintaan

Kiistan takana on kunnan päätös vuokrata tilat uusille vuokralaisille. Entinen vuokralainen olisi halunnut jatkaa tiloissa määräaikaisen sopimuksen päätyttyä. Valittaja syyttää Puumalan kuntaa muun muassa siitä, ettei sille ole annettu yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua vuokrasopimusta koskeviin neuvotteluihin.

Kunta toteaa, että se on ollut tietoinen Jääsaukon halukkuudesta jatkaa vuokralaisena. Myös tätä vaihtoehtoa on kunnassa punnittu. Kunta on kuitenkin ollut tyytymätön vuokralaisen toimintaan. Vaikeuksia ovat kunnan mukaan aiheuttaneet muun muassa yhtiön johdon välinpitämättömyys kunnan yhteydenottoihin ja sovittujen vuokramaksuohjelmien laiminlyönti ilman ilmoitusta.

Asiasta voi valittaa hallinto-oikeuteen

Valittaja on vaatinut päätöksen täytäntöönpanokieltoa. Kunnanhallitus hylännee oikaisuvaatimuksen myötä myös vaatimuksen päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä.

Kunnanjohtaja Matias Hildenin laatimassa esittelytekstissä todetaan, että päätöksen täytäntöönpano on ollut kunnan kannalta välttämätöntä. Muussa tapauksessa kunnalla ei olisi ollut 1. tammikuuta lukien tiloihin lainkaan voimassa olevaa vuokrasopimusta.

Jos vuokrauspäätös kumotaan hallinto-oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä, eivät vuokrasopimuksen velvoitteet sido kumpaakaan osapuolta erillisen täytäntöönpanosopimuksen myötä.

Näin ollen kunta on sitä mieltä, ettei päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämiseen ole perustetta, vaan täytäntöönpano on tehokkaasti peruutettavissa, mikäli sitä edellytetään.

Alun perin Jääsaukko Oy valitti päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus katsoi, että uusi vuokrauspäätös on kokonaan uusi päätös, eikä aiemman oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös. Näin ollen hallinto-oikeus palautti asian kunnanhallituksen käsittelyyn oikaisuvaatimuksena.

Oikaisuvaatimuksen jälkeen asiasta voi valittaa hallinto-oikeuteen.