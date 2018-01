Vanhemmat vaativat Rantakylään uutta päiväkotia adressilla — "Paikat eivät tälläkään hetkellä riitä lapsille" Adressin on pannut alulle Rantakylän ja Orikon helmen päiväkotien yhteinen vanhempaintoimikunta Rantahelmi. Mari Koukkula Rantakylän päiväkodissa on todettu sisäilmaongelmia.

Uuden päiväkodin perustamista Mikkelin Rantakylään vauhditetaan adressilla.

Adressin on pannut alulle Rantakylän ja Orikon helmen päiväkotien yhteinen vanhempaintoimikunta Rantahelmi.

Pystyvätkö lapset olemaan siellä tämän kevään? Monella on paljonkin oireita.



Rantakylän päiväkoti kärsii sisäilmaongelmista. Kaupunki etsii parhaillaan päiväkodille väistötiloja.

Vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja Hanna Kumela toivoo päiväkodin mahdollisimman nopeaa siirtymistä väistötiloihin. Hänen mukaansa tämänhetkinen tilanne huolettaa vanhempia aika lailla.

— Rantakylän päiväkodissa on ollut ongelmia pidemmän aikaa, ja oireilu on nyt selkeästi lisääntynyt. Pystyvätkö lapset olemaan siellä tämän kevään? Monella on paljonkin oireita.



Väistötilat eivät ole kuitenkaan ole pysyvä ratkaisu, Kumela toteaa. Siksi vanhemmat peräänkuuluttavat adressissa uuden päiväkodin rakentamista alueelle.

— Paikat eivät tälläkään hetkellä riitä lapsille Rantakylässä. Saataisiin sinne kunnollinen ja tarpeeksi iso päiväkoti — jota kaupunki on suunnitellut jo pitkään, mutta sitä on koko ajan lykätty ja lykätty.

Kumela toteaa, että Rantakylässä lapsiperheitä on paljon, eikä määrä liene vähenemään päin.

"Kunnallista hoitoa oltava tarjolla"

Nykyisen Rantakylän päiväkodin, Orikon helmen ja Valkosenmäen päiväkodin sekä ryhmiksien lisäksi alueella sijaitsee myös yksityistä päivähoitoa.

— Vanhempaintoimikunnan mielestä päivähoitoa ei voi perustaa pelkästään yksityisen päivähoidon varaan, vaan pitää olla mahdollisuus tarjota omalla alueella kunnallista päivähoitoa, Kumela toteaa.

Kumela ei pidä hyvänä myöskään lasten sijoittamista hoitoon tai esikouluun toiselle puolelle kaupunkia.

— Sillä on iso merkitys, että lapset tutustuvat toisiin lapsiin samalta alueelta.

Rantakylän päiväkotirakennuksessa on vielä meneillään mittauksia. Kunhan niistä saadaan tuloksia, tarkoituksena on Kumelan mukaan järjestää päiväkodilla tilaisuus, johon kutsutaan myös kaupungin virkamiehiä ja poliittisia päättäjiä.

— Adressi on tarkoitus antaa heille siellä.