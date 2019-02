Osuuskauppa Suur-Savo on valmis lunastamaan Essotelta Etelä-Savon Työterveyden osakkeet, jos kuntayhtymän valitus ei tuota tulosta korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Jos sote-kuntayhtymä Essote joutuu luopumaan omistuksestaan Etelä-Savon Työterveydessä, Osuuskauppa Suur-Savo on valmis lunastamaan osakkeet itselleen.

Essoten hallitus päätti torstaina valittaa asiaa koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Mikkelin kaupunki myi vuonna 2017 työterveysyhtiönsä 2,6 miljoonalla eurolla Suur-Savolle ja Essotelle. Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi viime viikolla Essoten valtuuston päätöksen ostaa Mikkelin kaupungilta 49 prosenttia Etelä-Savon Työterveyden osakkeista.

— Jos Essote häviää jutun vielä korkeimmassa hallinto-oikeudessa eikä mitään muuta ratkaisua löydy, jolla Essote voisi jatkaa Etelä-Savon Työterveyden osakkaana, siinä tapauksessa Osuuskauppa Suur-Savo on valmis osakassopimuksen mukaisesti lunastamaan Essoten osakkeet itselleen, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen.

Hän ei paljasta, millä hinnalla Suur-Savo lunastaisi osakkeet Essotelta itselleen.

— Essote on ollut meille erittäin hyvä kumppani, ja kaikki on toiminut tosi hyvin. Ratkaisumme oli innovatiivinen, ja yhtiössä on arvostettu julkisen puolen osaamista. Harmi, että tästäkin keksittiin valittaa — ja harmi, jos yhteistyökumppanimme häviää.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan mukaan Essoten valtuusto ylitti kesäkuussa 2017 tekemällään päätöksellä toimivaltansa.

Itä-Suomen hallinto-oikeus katsoo, että kyse on merkittävästä osallistumisesta yritystoimintaan. Oikeus ei näe, että Essoten osallistuminen yritystoimintaan osakkeenomistajana olisi ratkaiseva työterveyspalvelujen alueellisen saatavuuden turvaamisessa.

Kilpailu työterveyshuollon alalla kuumenee

Osakassopimus ei Essoten mukaan ole julkinen, mutta sen sisällöstä löytyy tietoa Mikkelin kaupunginhallituksen asiakirjoista. Suur-Savon ja Essoten välisessä osakassopimuksessa on sovittu, että kummallakin osapuolella on etuosto-oikeus, jos toinen osapuoli luopuu omistuksestaan. Myös osakkeiden hinta on sovittu ennakkoon.

Mäntyharjulainen Essoten valtuuston varajäsen Mauri Taipale (kok.) valitti Essoten valtuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen. Länsi-Savon tietojen mukaan Suur-Savo ja Essote varautuivat osakassopimuksessaan tiedossaan olevaan valitukseen.

Vuoden 2017 osakekaupan jälkeen Suur-Savo omistaa Etelä-Savon Työterveys Oy:stä 51 prosenttia ja Essote 49 prosenttia. Kauppahinnasta Suur-Savo maksoi 1,326 miljoonaa euroa ja Essote 1,274 miljoonaa euroa.

Hämäläinen perustelee, että Suur-Savo haluaa olla mukana työterveyshuollon bisneksessä, koska näkee sen olevan Etelä-Savon maakunnan etu.

— Olemme nähneet riittävästi, mitä merkitsee, kun suuret pörssiyhtiöt tulevat tänne. Me ajattelemme paikallisten ihmisten asioita enemmän kuin kasvottomat pörssiyhtiöt.

Työterveyshuollon kilpailu on Etelä-Savossa viime aikoina kuumentunut. Uusimpana terveysyhtiö Mehiläinen on investoinut Etelä-Savoon: yhtiö on avannut työterveyspalvelupisteet Mikkelissä ja Pieksämäellä.

Hämäläisen mukaan myös Etelä-Savon Työterveys laajentaa toimintaansa myös Pieksämäellä ja Savonlinnassa, minne avattiin uudet yksiköt viime vuonna.