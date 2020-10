Mäntyharjun Airbnb-asunnoilla on vertailun mukaan Suomen parhaimmat tuotot

Mäntyharjun keskimääräinen kuukausituotto Airbnb-kohteelle on 2800 euroa. Tämä selittyy osittain korkealla yöhinnalla, joka Mäntyharjussa on 148 euroa.

Vuonna 2020 parhaat tuotot Airbnb-asunnolla sai Mäntyharjussa, selviää rahoitustuotteiden Vertaaensin-vertaissivuston tekemästä selvityksestä. Mäntyharjun keskimääräinen kuukausituotto Airbnb-kohteelle on 2 800 euroa. Tämä selittyy osittain korkealla yöhinnalla, joka Mäntyharjulla on 148 euroa yöltä.

Sivuston mukaan Mäntyharjussa vuokraajat tienaavat keskimäärin 33 600 euroa vuodessa.

Myös asuntojen arvostelut ovat vertailun kärkipäässä keskimääräisen arvosanan ollessa 4,76. Mäntyharjussa aktiivisia Airbnb-kohteita on yhteensä 47.

Mikkelissä keskimääräinen Airbnb-kohde tuottaa 1 800 euroa kuukaudessa. Keskimääräinen yöhinta on 121 euroa vuorokaudessa. Nousua viime vuoteen verrattuna on 24 euroa vuorokaudessa.

Vuonna 2020 Mikkelissä oli 164 aktiivista Airbnb-vuokrauskohdetta, joten laskua viime vuoteen verrattuna tulee 50 kappaletta. Keskimääräinen arvosana on 4,66.

Myös Puumala löytyy selvityksestä. Kunnan keskimääräinen Airbnb-kohde tuottaa 1 900 euroa kuukaudessa. Puumalassa yöstä saa pulittaa 122 euroa vuorokaudessa, joka on 22 euroa hintavampi edellisvuoden yöhintaan verrattuna. Aktiivisia vuokrauskohteita on 30 ja keskimääräinen arvosana on 4,68.