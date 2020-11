K-Supermarket Pikantin uudessa postissa opetellaan puolin ja toisin palveluja ja käytäntöjä – Kauppias Arja Pylväs kertoo mikkeliläisille hyvän vinkin, jolla ruuhkat ja jonot voi välttää

Mikkelin keskustan posti on toiminut uudessa paikassa kolmen viikon ajan. Palautetta on tullut, mutta parannuksia on tehty ja lisääkin on luvassa.