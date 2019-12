Kirkollisveroprosentti nousee Mäntyharjussa ja Pertunmaalla – Muualla Mikkelin seudulla prosentti pysyy ennallaan vuonna 2020

Kirkollisveroprosentit pysyvät ensi vuonna ennallaan lähes kaikissa Mikkelin seudun evankelis-luterilaisissa seurakunnissa.

Veroprosenttiaan muuttaa ainoastaan Mäntyharjun seurakunta, johon myös Pertunmaan kappeliseurakunta kuuluu. Seurakunta korottaa kirkollisveroprosenttinsa nykyisestä 1,7 prosentista 1,9 prosenttiin vuonna 2020.

— Meillä on ollut suuria investointeja, kirkon remontti on vielä kesken ja jatkuu varmaan vuoden verran. Siihen on mennyt yli kaksi miljoonaa euroa. Ja Pertunmaalle rakennettiin seurakuntatalo vuosi sitten, kertoo Mäntyharjun seurakunnan talouspäällikkö Risto Jaakola korotuksen syistä STT:lle.

Muut seudun kunnat säilyttävät veroprosenttinsa nykyisellään. Seudun korkein kirkollisveroprosentti on Puumalassa (1,95 prosenttia). Matalin veroprosentti taas on Mikkelissä ja Pieksämäellä (molemmissa 1,5 prosenttia).

Kirkollisveroprosentti nousee Suomessa STT:n mukaan ensi vuonna 15 seurakunnassa eli noin kuudessa prosentissa seurakunnista.