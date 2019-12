Mikkeliläinen nettipelaaja voitti lähes 600 000 euroa yhteispohjoismaisella Toto75-kierroksella maanantai-iltana

Tomi Natri / All Over Press

Nettipelaaja Mikkelistä on voittanut Norjan yhteispohjoismaisella Toto76-kierroksella kierroksen ainoan täysosuman, tiedottaa Veikkaus.

Mikkeliläinen pelaaja saa oikealla rivillään voiton, jonka suuruus on 590 171 euroa. Voitto on Pohjoismaissa vuoden neljänneksi suurin Toto-voitto. Ainoastaan Ruotsissa on tullut tänä vuonna kolme suurempaa voittoa, samalla kierroksella lokakuussa.

Maanantai-illan ravit käytiin Oslossa Bjerken raviradalla.