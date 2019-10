Mikkelin kaupunki joutuu ratkomaan lähitulevaisuudessa kahden ison sairaalakiinteistön uutta käyttöä.

Sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymä Essote on irtisanonut Kyyhkylän sairaalan vuokratilansa. Perinteisen kuntoutussairaalan toiminta on vähin erin hiljenemässä.

Kaupungin uuden asuntoalueen, Kirkonvarkauden messualueen eteläpuolella miltei Kyyhkylän naapurissa odottaa ratkaisuaan myös Moision sairaala, josta tilavuokraaja Essote on lähtemässä parin vuoden kuluttua.