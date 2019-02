Mikalon asuntokampanjan aikana tehtiin 15 vuokrasopimusta — Tulevaisuudessa tiedossa todennäköisesti lisää kampanjoita

Mikkelin kaupungin vuokrataloyhtiö Mikalon joulu-tammikuussa järjestetty vuokraetukampanja tuotti yhtiölle 15 vuokrasopimusta. Kampanja-aikaan tehdyistä vuokrasopimuksista sai ensimmäisen kuukauden ilmaiseksi. Kampanja syntyi tarpeesta vastata koventuneeseen kilpailuun vuokralaisista.

Mikalon toimitusjohtaja Hannu Sormunen kertoo, että lopullisia analysointeja ja laskelmia ei ole vielä tehty.

— Todennäköisesti kampanja oli hyvä, mutta pitää ynnätä mitä se maksoi meille ja mitä saimme. Sitä ei ole vielä ehditty tekemään.

Kampanjan tavoitteena oli saada asuntoja vuokrattua. Määrällisiä tavoitteita ei kuitenkaan pystytä asettamaan. Sormunen ei osaa sanoa, kuinka moni joulu-tammikuussa tehdystä 15 vuokrasopimuksesta syntyi kampanjan ansiosta.

Sormusen mukaan erilaisia kampanjoita on tiedossa myös tulevaisuudessa.

— En tiedä tuleeko samanlaista, mutta jonkunlaisia kehitellään parasta aikaa. Tämä laji ei ole niin sanotusti loppuun kaluttu.

Mikalossa puhaltavat uudet tuulet etujärjestörintamalla. Tiistaina yhtiö hyväksyttiin Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät Kova ry:n jäseneksi. Sormunen on asiasta hyvillään. Hän näkee, että Kova on Mikalon edunvalvojana tehokkaampi kuin muut etujärjestöt.

— Heidän lähtökohtansa on kohtuuhintaisen vuokra-asumisen kehittäminen. Niillä on erilainen näkökulma asiaan ja he keskittyvät juuri tähän asiaan, joka on meille tärkeä.

Kovaan on liittynyt erityisesti pieniä ja keskisuuria toimijoita.