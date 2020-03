Essote supistaa vastaanottoja Haukivuorella, Hirvensalmella ja Pertunmaalla – Koronan takia sairastuneiden määrässä loivaa kasvua Etelä-Savossa, varmistettuja tapauksia on nyt 16

Koronaviruksen takia sairastuneiden määrä jatkaa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella loivaa kasvua, Essote kertoo tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan torstain tilanteeseen verrattuna on löytynyt muutama uusi tartunnan saanut.

– Näidenkin tapausten tartuntaketjut on pystytty selvittämään. Olemme ennakoivasti jo määränneet karanteeneja näille potilaille ja heidän lähipiirilleen, terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä kertoo tiedotteessa.

THL:n mukaan Etelä-Savossa varmistettuja tapauksia on nyt 16. Maakunnassa on suhteellisesti eniten koronatapauksia Uudenmaan jälkeen.

Uudellamaalla ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohti on 41,7 ja Etelä-Savossa 16,1. Kolmantena on Keski-Suomi, jossa luku on 11,9.

Kolme vastaanottoa auki vain maanantaisin ja torstaisin

Essoten Haukivuoren, Hirvensalmen ja Pertunmaan vastaanotoilla toimintaa supistetaan maanantaista alkaen.

Supistettu toiminta kestää 30. huhtikuuta saakka.

Vastaanotot ovat auki maanantaisin ja torstaisin. Pääsiäistä edeltävällä viikolla eli 6.–13. huhtikuuta Haukivuoren, Hirvensalmen ja Pertunmaan asemat ovat kiinni.

Vastaanotoille tullaan hoitaja-ajanvarauksen kautta eli asiakkaat soittavat näiden hyvinvointiasemien numeroon.

Hirvensalmella ja Haukivuoressa numero on 015 211 411 ja Pertunmaalla 015 770 2600.

Laboratorionäytteiden otto onnistuu näillä hoitajavastaanotoilla.

Myös laboratorioiden vastaanotot on jaettu Essoten alueella hengitystieoireettomien P- ja oireellisten K-linjoihin hyvinvointiasemilla ja -keskuksissa.

Uutiseen on lisätty kello 15.43 Etelä-Savon tilanne THL:n mukaan.