Mikkeli varautuu aluekoulumalliin — Koulukiinteistöjen uusrakentamisesta ja sisäilmaongelmien korjaamisesta kertyy jättikustannukset Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halosen mukaan palveluverkko muuttuu väistämättä lähivuosina. Rakentamista on tiedossa aluekoulumallin vuoksi niin paljon, että toteutukseen kaavaillaan laajemmin myös leasing-mallia. Mari Koukkula Kaupunginjohtaja Timo Halonen sanoo, että kaupungin investointipaineiden keskellä myös hyvää kehittämistä on tapahtunut, muun muassa vihreässä teknologiassa. — Tarvitsemme lisää työpaikkoja. Suhdannenousu tulee vain viiveellä tälle seudulle, tuumii Halonen.



Koulu- ja päiväkotikiinteistöjen rakentaminen palveluverkkoratkaisuineen tietävät Mikkelin kaupungille lähivuosina todella raskaita investointeja.

Kaupungilla on useita sisäilmaongelmista kärsiviä koulu- ja päiväkotikiinteistöjä, joita joudutaan joko saneeraamaan tai rakentamaan kokonaan uusiksi.



Rahaa menee kiinteistöihin useita miljoonia euroja. Hintalappua koko paketilla ei vielä ole. Kustannukset lasketaan tulevan kevään kuluessa.



Kaupunginjohtaja Timo Halonen sanoo, että tavoitteena on terveet varhaiskasvatus- ja oppimisympäristöt, mutta selvää on, että kaikkea ei saada heti kerralla kuntoon.

Halosen mukaan koulupaketissa liikutaan samoissa luvuissa kuin jätevedenpuhdistamon rakentamisessa.



Uusi putsari maksaa nykyarvioiden mukaan 45 miljoonaa euroa.

— Voi arvioida, että tuolla tasolla ollaan koulurakentamisessa. Koulu- ja päiväkoti-investoinneista on syntymässä kaupungille isoa painetta. Aikaväli on tuollaiset 5—10 vuotta, sanoo Halonen.

Kaupunki valmistelee parhaillaan selvitystä varhaiskasvatuksen ja opetuksen kiinteistöjen uusimistarpeesta. Samalla käydään läpi muutkin julkiset rakennukset.

Taustalla on sisäilmaongelmien lisäksi myös yksinkertaisesti se, että kaupunki katsoo, missä on olennainen palvelutarve ja missä asuvat ihmiset.



Investointeja miettii kaupunkirakennetyöryhmä, joka samalla kokoaa linjauksia kuluvan vuoden ja taloussuunnitelman seuraavan kahden vuoden talouden vakautustoimista.

Työryhmä tekee ensimmäiset tilannearvionsa parin viikon kuluttua. Talousratkaisut nähdään huhtikuussa.

— Sisäilmaongelmaisista rakennuksista Anttolan koulu sekä Kalevankankaan päiväkoti etenevät hankkeina jo, mutta muut käsitellään kaupunkirakennetyöryhmässä, sanoo Halonen.



Pienet koulut kootaan yhteen aluekouluksi



Mikkeli on suunnitellut kouluverkkoon niin sanottua aluekoulumallia. Halosen mukaan on vahvistunut näkemys, että tuon mallin mukaan edetään.

— Pienet koulut kootaan yhteen aluekouluksi, jolla voi olla yksi tai useampi yksikkö.

— Ristiinassa ja Haukivuorella on jo nähty tämä malli toimivaksi. Samaa tehdään nyt kantakaupungin ja entisen maalaiskunnan alueella.



Halosen mukaan malli ei tarkoita sitä, että heti kootaan viisi uutta aluekoulua, mutta ”suunta on se ja että alueajattelu on hyväksyttävä ensin”.



Ensin tarkastellaan kaupungin eteläisiä ja itäisiä osia. Toteutusjärjestystä ohjaa sisäilmakysymys.

— Jos koulukiinteistö on terve, se ei ole ensimmäisenä kohteena. Suurimmat ongelmat hoidetaan ensin. Viiden aluekoulun malli voisi olla voimassa 10—20 vuoden aikavälillä.



Halonen ei nimeä kouluja vielä. Realiteetti on kuitenkin se, että palveluverkon silmäkoko pienenee. Kiinteistöjen koulukäytön rinnalla katsotaan, mitä muita toimintoja kouluilla voisi olla.

Halonen sanoo, että investointeihin on kehiteltävä uusia ratkaisumalleja, esimerkiksi leasing-rahoitusta tai elinkaarimallia.

Menettely voi olla alkuvaiheessaan kaupungin omaa sisäistä vuokraa kalliimpi, mutta pitkällä tähtäimellä se kääntyy edullisemmaksi, kun ulkopuolinen investori kantaa vastuun kiinteistön kunnosta.



Halosen mukaan on ”pakko keksiä uusia tapoja ilman ideologia linjauksia”, sillä kaupungin talous ei kestä merkittävää lisävelkaantumista.



Talous hallinnassa, poistoja lisätään



Halonen suhtautuu kaupungin julkisen talouden nykykuntoon varsin luottavaisesti.

Viime syksynä talouden peikkona näkynyt alijäämäuhka on hieman hellittänyt. Tosin vakautustarve ei ole hävinnyt vielä mihinkään.

Viime vuoden tilinpäätös osoittaa selkeästi ylijäämää. Tulosta ei edes näytetä niin hyvänä kuin olisi mahdollista, sillä kaupunki korjaa tasetta ylimääräisillä poistoilla.



Käytöstä jääneitä kiinteistöjä ei ole poistettu taseesta tarpeeksi, joten kaupunki laskee, että sillä on nyt sopiva hetki tiettyihin kertapoistoihin.

— Kyse on usean miljoonan euron poistoista. Tavoitteena on keventää tulevien vuosien isojen investointien kuormaa.



Yksi esimerkki taloutta painavasta hankkeesta on jätevedenpuhdistamo, jonka talousvaikutusta kaupungin kokonaistalouteen parhaillaan tarkastellaan. Putsarihanke etenee, mutta pääurakan investointiin haetaan kevennystä.

Halosen mukaan hanke on vesiliikelaitoksen johtokunnan käsissä. Emokaupunki ottaa kantaa hankkeeseen vasta sitten, jos tarvitaan esimerkiksi lisälainoitusta.



Tulevissa ratkaisuissa keskeistä on se, mihin luottamus- ja virkamiesjohdosta koottu kaupunkirakennetyöryhmä päätyy esityksissään.



Ryhmään on ladattu todella paljon asioita ja odotuksia. Tarkastelussa on palveluverkko, henkilöstöratkaisut, varhaiskasvatuksen ja opetuksen kiinteistöinvestoinnit sekä talouden yli viiden miljoonan euron tasapainotustarve.

— Siitä lähdetään, että kaikesta selvitään, tuumii Halonen.