Hirvipeijaiset on Mikkelin seudulla peruttu – Metsästysseurat eivät halua ottaa riskiä koronaviruksen leviämisestä

Metsästäjäliiton Suur-Savon piirissä on 264 metsästysseuraa. Toiminnanjohtajan arvio on, että 98 prosenttia hirvipeijaisista on peruttu.