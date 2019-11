Kangasniemen kunnan ja Attendon kauppa Mäntykankaan kiinteistöstä menee uudelleen käsittelyyn

Kangasniemen kunnan ja Attendon välinen kiinteistökauppa tulee uudelleen valtuuston käsittelyyn.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Kangasniemen kunnanvaltuuston viime helmikuussa tekemän päätöksen, joka koski tehostettua asumispalvelua tarjoavan Mäntykankaan kiinteistöä ja tonttia.

Hallinto-oikeuden mukaan päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska kiinteistöstä tehty arviokirja on esitetty hallinto-oikeudelle jälkikäteen ja se on teetetty vasta kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen.

Asiasta teki valituksen valtuutettu Tuula Vornanen (sd).

Mäntykankaan kiinteistöstä on tehty uusi hinta-arvio. Entisen vanhainkodin kiinteistön ja myytävän tai vuokrattavan tontin rakennusoikeuden markkina-arvoksi on määritelty 175 000 euroa.

Kohde ei sisällä sähkö-, vesi, viemäri- tai kaukolämpöliittymiä. Kohteen lopullinen arvo saadaan, kun kohteen rakennusoikeuden arvosta vähennetään rakennusten purkukustannukset.

Uudelleenkäsittely ei muuta kunnan ja Attendon välistä sopimusta, sillä kunnanhallituksen esitys valtuustolle on täsmälleen sama kuin viime helmikuussa tehty päätös.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta myy rakennuksen sen vuoden 2017 lopun tasearvolla, joka on noin 1,6 miljoonaa euroa. Lisäksi esitetään, että valtuusto antaa kunnanhallitukselle oikeuden päättää kaupan ja yhteistyön muista ehdoista.