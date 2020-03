Essoten alueella todettu lisää koronavirustartuntoja, mutta ne ovat viime viikolta – Tuloksia ei saada laboratoriosta tarpeeksi nopeasti

Essoten alueella on todettu lisää koronavirustartuntoja. Terveyspalveluiden johtaja Santeri Seppälä kertoo, että tapauksia on tullut yksittäisiä lisää ja niitä on nyt ”kahdella kädellä laskettava määrä”.

– Tapaukset liittyvät aikaisemmin todettuihin tartuntoihin eli tartuntaketjut ovat tiedossa, hän kertoo.

Seppälän mukaan "muutamat" potilaat ovat Essoten alueella tällä hetkellä sairaalahoidossa ja tehohoidossa. Se tarkoittaa, että potilailla on vakavia oireita.

Essote ei enää voi kertoa tarkasti alueella sairastuneiden määrää, sillä tiedot annetaan julkisuuteen Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kautta. THL taas ei kerro enää tietoja sairaanhoitopiireittäin.

Käytännössä kyse on yksityisyydensuojasta. Esimerkiksi Essoten alueella tartuntamäärät ovat niin pieniä, että ilmoitetuista lukumääristä voisi tunnistaa, kuka on kyseessä.

Husin alueella laboratoriovarmistettuja tartuntoja on jo 512, ja sairaanhoitopiiri kertoo tarkat luvut sairastuneista.

Testit lähetetään nyt Kuopioon

Essote tiedotti maanantaina, että tällä hetkellä iso ongelma on se, että testien tuloksia ei saada laboratoriosta. Viive on ollut viisi päivää.

– Emme ole saaneet viime torstaista lähtien otettujen ja THL:lle lähetettyjen testien tuloksia. Maanantaina otetut testit lähtivät Islabiin Kuopioon. Olemme toiveikkaita sen suhteen, että saisimme sieltä tulokset nopeammin, Seppälä sanoo.

THL kertoi tiistaina, että tähän mennessä Suomessa on todettu 792 laboratoriovarmistettua tartuntaa. Käytännössä sairastuneita on enemmän, koska kaikkia lieväoireisia ei testata.

Sairaalahoitoa vaativia potilaita on Suomessa tällä hetkellä 40, joista 11 on tehohoidossa.

Suomessa on todettu yksi koronavirustartunnan aiheuttama kuolema. Lisäksi sairaalahoidosta on jo toipunut ja kotiutunut useita henkilöitä.