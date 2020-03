Sivistysjohtaja Siekkinen vastaa: Onko kouluun turvallista mennä? Miksei peruskouluissa siirrytä etäopetukseen, vaikka lukioissa siirryttiin?

Monet huoltajat pohtivat tällä hetkellä lastensa alkavaa kouluviikkoa koronaviruksen takia. Onko turvallista päästää lapsi kouluun tai päiväkotiin? Miten tulee toimia, jos lapsi jää kotiin? Mikseivät peruskoulut siirry etäopetukseen, vaikka lukiot siirtyvät?

Länsi-Savo kysyi Mikkelin kaupungin sivistysjohtaja Virpi Siekkiseltä koulujen ja päiväkotien toiminnasta.

Moni vanhempi miettii, onko kouluun tulo turvallista ja riittääkö yhden luokan asettaminen karanteeniin. Onko se turvallista?

– Saamamme ohjeistuksen mukaan kouluun on turvallista mennä. Sunnuntain aikana Urpolan koulu siivotaan perusteellisesti. Silti ei voida taata, ettei kukaan enää sairastuisi.

– Toimimme sen mukaan, mitä terveydenhuollon ammattilaiset ovat ohjeistaneet. Päätös kyseisen luokan karenssiin asettamisesta on tehty Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten toimesta. Jos koko koulu laitettaisiin karenssin, päätöksen tekisivät terveydenhuollon ammattilaiset. Kaupunki ei siis tee päätöstä koulun karenssiin laitosta.

– Seuraamme maanantaipäivän aikana aluehallintoviraston sekä valtioneuvoston toimintaohjeita ja toimimme niiden mukaan.

Vesa Vuorela Mikkelin lukiot siirtyvät etäopetukseen, jotta tartuntavaara pienenisi.

Lukiot siirtyvät etäopetukseen, jotta tartuntavaara pienenisi. Eikö samalla perusteella pitäisi sulkea myös muut koulut?

– Perusopetuslaki ei mahdollista oppivelvollisuusikäisten opetuksen järjestämistä etäopetuksena, jossa oppilas valitsee itse opiskelun ajan ja paikan.

– Siksi perusopetus järjestetään lähiopetuksena. Lähiopetukseen kuuluu opetus koulun osoittamassa turvallisessa opiskeluympäristössä määrättyinä aikoina. Opetuksessa voidaan kuitenkin hyödyntää etäyhteyksiä esimerkiksi videon tai tietokoneen välityksellä, kunhan edellä mainitut lähiopetuksen kriteerit täyttyvät.

– Nyt odotammekin, tuleeko tähän jonkinlainen muutos. Odotamme siis aluehallintoviraston tai opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistusta.

– Lukiolaki mahdollistaa, että opetusta voidaan antaa lähi-, monimuoto- tai etäopetuksena. Lukioiden etäopetuksen tavoitteena on, että pystymme takaamaan ylioppilaskokelaiden kirjoitukset.

Jos joku päättää jättää lapsensa koulusta, miten silloin pitää toimia?

– Tällä hetkellä ei ole erityisiä toimintaohjeita. Kokoustamme maanantaina perusopetuksesta vastaavien kanssa. Pyrimme selvittämään, miten opetus jatkuu siitä huolimatta, jos on pelko tulla kouluun.

– Lähtökohtaisesti huoltaja voi anoa lapselleen perinteistä poissaoloa, mikäli koulu on normaalisti toiminnassa, mutta vanhempi ei uskalla lasta sinne koronaviruksen vuoksi laittaa. Tällöin huoltajan tulee selvittää poissaolon aikana annetut läksyt ja koulutehtävät. Ne tehdään itsenäisesti kotona. Lapsen voi myös ottaa kotiopetukseen, jolloin huoltaja vastaa opetuksesta.

Mitä on kaupungin viesti heille, jotka suunnittelevat lastensa jättämistä kotiin?

– Lukuun ottamatta Urpolan koulussa tehtyjä järjestelyjä, koulunkäynti jatkuu maanantaina normaalisti.

Miten suunnitelma Urpolan koulun toiminnan jatkamisesta maanantaina etenee?

– Asia etenee lauantaina tehtyjen linjausten mukaisesti. Tavoite on, että koulutyö jatkuu maanantaina.

– Lauantaina tehtiin päätös siirtää karanteeniin henkilöt, jotka ovat olleet lähikontaktissa virukseen sairastuneen henkilön lähipiiriläisen eli koulun opettajan kanssa.

– Varotoimina tämän opettajan kanssa lähikontaktissa olleet on myös asetettu karanteeniin. Meillä ei ole vielä tietoa, onko opettaja itse sairastunut tai kukaan muu. Testituloksista saadaan tieto Essotesta.

– Tietojeni mukaan tartuntaketjut on tähän mennessä pystytty jäljittämään.

Onko karanteeniin asetetuille opetushenkilökunnalle löytynyt sijaisia?

– Sijaisia on saatu hyvin, tällä hetkellä sijaisjärjestelyt ovat hyvässä mallissa. Edelleen tehdään työtä, että maanantaiaamuna koululla on riittävä määrä henkilökuntaa. Tiedotamme koteihin sunnuntai-illan aikana tilanteesta.

Kuinka monta lasta Mikkelin kouluista on jäänyt kotiin vanhempien päätöksellä?

– En osaa arvioida. Varmasti tällaisia reagointeja on jonkin verran.

Vesa Vuorela Ainakin osassa yksityisiä päiväkoteja on jo annettu suositus, että lasten jättämistä tulee harkita, jos se on mahdollista.

Entä kuinka paljon päivähoidossa ovat hoidettavat vähentyneet?

– Lukumäärää en tässä vaiheessa tiedä. Maanantaiaamuna tiedämme paremmin, mikä kaupungin tilanne on varhaiskasvatuksen suhteen. Henkilöstöä on ohjeistettu, että jos on oireileva tai sairas, pitää hyvin matalalla kynnyksellä jäädä kotiin.

– Myös varhaiskasvatuksen toimintaan odotetaan terveydenhuollon asiantuntijoiden, aluehallintoviraston tai valtiotason linjausta. Meidän täytyy tarjota lasten päivähoidon mahdollisuus niille huoltajille, joilla ei ole mahdollisuutta jäädä töistä kotiin. Pienet lapset eivät voi olla kotona yksin.

Ainakin osassa yksityisiä päiväkoteja on jo annettu suositus, että lasten jättämistä tulee harkita, jos se on mahdollista. Miten kommentoit tätä?

– Mikkelin kaupungilla ei vielä ole tällaisia ohjeistuksia.

– Tämän hetkisen tiedon mukaan kaupungilla ei ole pulaa varhaiskasvatuksen henkilöstöstä maanantaiaamuna. Tilanne selviää, kun viikko alkaa. Koteihin on jo viime viikolla välitetty tieto, että lasten ollessa kipeinä pitää ehdottomasti jäädä kotiin.

Miten päiväkodeissa on muutettu toimintatapoja koronan takia?

– Painotettu lasten sekä henkilöstön käsihygieniasta huolehtimista. Opetetaan pesemään kädet huolellisesti sekä yskimään ja niistämään oikein. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, ettei oireilevina tulla päiväkotiin. Meillä on osaava henkilökunta. Jos heille tulee jonkinlaisia ohjeistuksia, he toimivat niiden mukaisesti ja oppi menee varmasti lapsillekin perille.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

– Tilanteet voivat muuttua ja teemme toimia sen mukaisesti, miten kuntia ja kaupunkeja ohjeistetaan.

– Haluan kiittää todella paljon terveydenhuollon ammattilaisia ja opetushenkilökuntaa, joka toimivat esimerkillisesti tämän tilanteen aikana.