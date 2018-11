Nuoren mikkeliläisen taiteilijan apuraha Johanna Seppäselle

Apurahan arvo on 3 000 euroa. Seppäsen taiteenala on tanssi.

Nuoren mikkeliläisen taiteilijan apuraha myönnetään Johanna Seppäselle. Seppäsen taiteenalana on tanssi. Päätöksen teki hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta keskiviikkona kokouksessaan.

Hakemuksia apurahasta tuli määräaikaan, lokakuun loppuun, mennessä 13 kappaletta. Hakemuksissa oli laaja kirjo: mukana oli kuvataiteen, musiikin, tanssin, teatterin ja valokuvataiteen edustajia.

Apurahan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on 17—30-vuotias, hänen kotikuntansa on Mikkeli ja hänellä on näyttöä taiteellisesta toiminnasta ja lahjakkuudesta taiteenalallaan. Pelkkä taiteen opiskelu ei ole riittävä peruste.

Apurahan arvo on 3 000 euroa ja sen käyttötarkoitus on vapaa.