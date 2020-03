Rantakylän päiväkodissa viidellä vuosikymmenellä työskennellyt Sirpa "Sipsi" Kuitunen on rakas niin lapsille kuin vanhemmille – Aluksi monet epäilivät nuorta hoitajaa, mutta nyt Kuitunen on kuin äitihahmo

Rantakylän päiväkodin varhaiskasvatuksen hoitaja Sirpa "Sipsi" Kuitunen on tehnyt elämäntyönsä lastenhoidon parissa. 44 vuoden ajalta kokemuksia on kertynyt paljon. "Kymmeniä vuosia kaikki tehtiin lapsilaumassa."

Mikkelin Rantakylässä päiväkodin pöydällä on avattuna leikekirja. Vuoden 1976 lehtileikkeessä kerrotaan päiväkodin aukeamisen viivästyvän, koska aita on 50 senttimetriä liian matala. Lapsia ei siis vielä ole paikalla, joten kuvassa on työntekijöitä.