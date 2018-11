"Pikkujoulut ovat hyvä hengennostatustilaisuus", sanoo ristiinalainen Petri Kovanen — Kysyimme gallupissa, vieläkö pikkujouluja vietetään

Näin joulun alla henkilöstö odottaa voivansa istuutua yhdessä vaikkapa vain seurustelemaan. Kysyimme mikkeliläisiltä, mistä hyvät pikkujoulut tunnetaan ja vieläkö pikkujouluja vietetään.

Ristiinalaisen Petri Kovasen mielestä hyvän pikkujoulun tunnusmerkit ovat maukas ruoka, rento tunnelma ja iloinen mieli.

— Firman pikkujoulut ovat runsaan viikon kuluttua. Ensin mennään katsomaan jääkiekkopeliä. Se nykyaikainen tapa järjestää pikkujouluja.

— Pikkujoulut ovat hyvä hengennostatustilaisuus. Moni yritys on ne lopettanut vetoamalla taloudelliseen tilanteeseen. Minusta henkilöstö tarvitsee yhteisiä tilaisuuksia. Aikoinaan kun olin Karjaportilla töissä, meillä oli isot pikkujoulut Nuijamiehessä. Ne oli vanhan ajan pikkujoulut, hyvää ruokaa, paljon väkeä, laulettiin ja tanssittiin yhdessä, muistelee Petri Kovanen.

Kenkäverossa työskentelevä Erna Manninen kertoo, että moni yritys tuo henkilöstön ensin syömään ja sitten vie teatteriin.

Erna Manninen Kenkäverosta kertoo pikkujoulukauden alkaneen puolitoista viikkoa sitten.

— Meillä pikkujouluja vietetään enemmän joululounaan merkeissä. Muutama viikonloppuilta on täynnä, mutta Kenkävero ei ole niinkään iltatapahtumien pitopaikka.

— Hyvissä pikkujouluissa kaikki viihtyvät; syödään hyvin, seurustellaan yhdessä ja kerätään voimia talveen. Ne eivät ole enää sellaisia, että tullaan ja lähdetään kontaten kotiin. Nykyään moni yritys tuo henkilöstön ensin syömään ja sitten vie teatteriin. Yritys voi tuoda henkilöstönsä myös joululounaalle, Erna Manninen kertoo.

Pikkujouluissa on hyvää ruokaa ja lämmin tunnelma, Timo Hämäläinen summaa.

Mikkeliläisen Timo Hämäläisen kotona on pienimuotoiset pikkujoulut jo pidetty ja kinkkuakin on syöty.

— Vaimo on yhdistysihminen. Hänellä lienee jo parit kolmetkin yhdistyspikkujoulut tiedossa.

— Pikkujouluissa on hyvää ruokaa ja lämmin tunnelma. Se voi olla henkilökuntaa yhdistävä ilta. Tietysti ilta voi joillakin mennä sinuttelun puolelle, jos on nautittu liikaa vahvaa glögiä. Nykyisin pikkujoulut ovat paljon siistiytyneet. Moni yritys tarjoaa henkilökunnalle teatteri- tai konserttielämyksen jouluaterian ohessa, Timo Hämäläinen sanoo.

Marianne Väisänen ehtii tänä vuonna yksiin pikkujouluihin.

Mikkeliläisellä Marianne Väisäsellä on jo muutama pikkujoulukutsu, mutta hän ehtii mukaan vain yhteen.

— Hyvät pikkujoulut on sellaiset, jossa on hyvää ruokaa ja iloista yhdessäoloa. Eihän ne muuta tarvitsekaan.

— Työpaikan yhteishengen kannalta pikkujouluilla on merkitystä. Silloin pystyy kiireettömästi istuutumaan pöydän ääreen seurustelemaan ja viettämään vapaa-aikaa. Meidän pikkujouluissa on ollut joku ohjelmanumero; on käyty teatterissa tai menty lätkäpeliin. Se on ollut henkilöstön yhteinen ilta. Kotonakin on ystäväperheitten kanssa vietetty pikkujoulua, kertoo Marianne Väisänen.