Kuka vei peräkärryn ja kuka mopon Mikkelissä? — Poliisi kaipaa havaintoja ja vihjeitä

Mikkelin Vitsiälästä Sopulankujalta on varastettu kevytperävaunu sunnuntain 28.4. ja maanantain 29.4. välisenä aikana, tiedottaa poliisi. Perävaunu on merkiltään Kikka ja sen rekisterinumero on PEN-685.

Mikkelin Peitsarista Pajakadulta varastettiin torstain 2.5. ja perjantain 3.5. välisenä aikana omakotitalon pihalla olevasta lukitusta varastorakennuksesta Beta -merkkinen enduromallinen mopo. Mopo on väriltään punavalkoinen, se on otettu käyttöön 2017 ja rekisterinumero on 87-BLL.

Poliisi kaipaa havaintoja ja vihjeitä perävaunusta ja moposta Itä-Suomen poliisin vihjepuhelimeen 029 5415 232 tai sähköpostilla vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi