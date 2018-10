Savonlinnalainen Laitinen johtaa perussuomalaispiiriä

Savonlinnalainen yrittäjä Pekka Laitinen johtaa perussuomalaisten Etelä-Savon piiriä.

Piirijärjestö valitsi Laitisen puheenjohtajaksi viime sunnuntain piirikokouksessa.

Tehtävä tuli auki, kun edellinen puheenjohtaja, pieksämäkeläinen Jari Rajapolvi jätti paikan kesken kauden.

Piirikokous äänesti puheenjohtajasta. Laitinen voitti vaalissa mikkeliläisen Raimo Heinäsen.

Laitinen on 61-vuotias rakennusalan yrittäjä ja ollut politiikassa tähän saakka lähinnä rivijäsen. Hän on ollut pitkään mukana reserviläistoiminnassa.

— Hoidan puheenjohtajan tehtävää toistaiseksi vuoden loppuun saakka. Syyskokous käsittelee puheenjohtaja-asiaa uudelleen joulukuun alun kokouksessa, sanoo Laitinen.

Piirin puheenjohtajatehtäviä on hoitanut Rajapolven eron jälkeen mäntyharjulainen Tanja Hartonen-Pulkka. Hän jatkaa nyt varapuheenjohtajana.

Piirijärjestö nimesi piirikokouksessa myös viisi eduskuntavaaliehdokasta.

Ehdolla Kaakkois-Suomen vaalipiirissä ovat Matti Lundenius Savonlinnasta, Jere Liikanen Mikkelistä, Tanja Hartonen-Pulkka, Mervi Eskelinen Pieksämäeltä ja Ano Turtiainen Juvalta.

Piiri saattaa saada myös kuudennen ehdokkaan piirijärjestöjen välisessä ehdokasjaossa.

Laitisen mukaan asia ratkeaa myöhemmin. Kuudes ehdokas on hänen mukaansa mahdollisesti Mikkelistä.