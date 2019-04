Mikkeliläinen verhoilija Tiina Oikkonen osaa verhoilla myös autoja ja veneitä: "Siitä tulee kuin oma lapsi, kun työn saa valmiiksi"

Verhoomo Tiinan verhoilija Tiina Oikkonen Mikkelistä, kauanko olet työskennellyt verhoilijana?

– Innostus syntyi kansalaisopiston puutöiden entisöintikurssilla. Pyrin Teuvalle aikuiskoulutuskeskukseen. Sieltä valmistui verhoilijoita. Nyt olen ollut 14 vuotta yrittäjänä Mikkelissä.

Millaista verhoilijan työ on?

– Työ on käsityötä ja sisällöltään monipuolista. Verhoilen huonekaluja, autoja ja veneitä. Kahta samanlaista työpäivää ei ole. Päivä alkaa puoli kahdeksalta ja jatkuu iltapäivällä neljään asti – joskus pitempäänkin. Monesti jatkan päivää illalla kotona, kun lasken tarjouksia. Työpäivän lomassa niitä ei pysty laskemaan.

Minkä verran etukäteen joudut miettimään, miten joku verhous tehdään?

– Jos tulee vaikeita töitä, vaikka vanhoja autoja, joista ei löydy enää kuvia tai mallejakaan, joutuu miettimään, miten sen tekee. Jos tulee nojatuoli ja purat sitä, siinä näkee, miten sen on joku aikoinaan tehnyt.

Millaisia huonekaluja asiakkaat tuovat verhottavaksi?

– Pääasiassa ne ovat vanhoja kalusteita. Vanhan nojatuolin verhoamisesta nauttii. Siitä tulee kuin oma lapsi, kun työn saa valmiiksi ja asiakas on tyytyväinen. Yleensä kalusteeseen liittyy joku tärkeä muisto. Se voi olla vaikka perintötuoli, joka halutaan kunnostaa.

Verhoilet myös autoja ja veneitä. Millaisia ne ovat töinä?

– Asiakkaalla voi olla venekalusteista oma ajatus. Hän on nähnyt jossain vaaleat pehmusteet ja haluaa sellaisen. Asiakkaalle on kerrottava, ettei se vaalea väri välttämättä ole kauhean käytännöllinen. Kun siihen kerran istuu märkänä, se läikkä näkyy aina.

Millainen työ on verhoilijan painajainen?

– Painajaista tuskin on. Asiakas voi tuoda verhottavaksi auton ruostuneen penkin, jonka sisällä voi olla hiirenpesä. Ennen kuin sen purkaa ja putsaa, siinä on oma hommansa. Vanhan auton sisustuksesta ei löydy edes kuvia. Sitten on kokeiltava ja sovellettava, miten työn tekee. Museoautoihin täytyy löytää myös oikeat kankaat, että se menee museokatsastajan syynissä läpi.

Mikä on urallasi ollut erikoisin työ?

– Pääsin tekemään vuosimallin 1928 Chryslerin verhousta. Auton sisustuksesta ei ollut juuri mitään jäljellä, kun menin katsomaan ensi kertaa. Siihen piti penkin rungotkin tehdä puusta. Siitä tuli ihan hyvän näköinen. Se oli mieleenpainuvin työ.