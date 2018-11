Mikkeliläinen Jyrki Larvanto esittelee Kaihun maisemassa Uuden Ristiinantien ja Kattilanlahden välistä tonttialuetta.

Larvannolla on alueen omistajana havainnekuva paikalle suunnitellusta pientalorakentamisesta.

Kattilanlahden rantatontille on luonnosteltu kaikkiaan kuuden erillispientalon rakentamista. Nyt paikalla on vanha hirsihuvila rantasaunoineen.

Mikkelin kaupunki valmistelee kantakaupungin osayleiskaavaa. Kaavaan on tulossa merkintä, joka mahdollistaa rakentamisen.

Kaavakäsittely on vielä kesken ja kaavamerkintä kiistanalainen, eikä lopullisia päätöksiä ole vielä läheskään tehty.

Kaihun ranta-alueen rakentaminen jakaa kaupungin poliittiset päättäjät. Osa kannattaa rakentamista, osa haluaa paikalle ”kaupunkivihreä”-kaavamerkinnän, joka ei salli uudisrakentamista.