Influenssa jyllää edelleen — Mikkelin keskussairaalan vierailurajoitusta jatkettiin taas Mikkelin keskussairaala rajoittaa edelleen vierailuja sisätautien ja keuhkosairauksien osastolla numero 34. Mari Koukkula Essotesta muistutetaan, että influenssaa vastaan voi edelleen suojautua rokotteella.

Mikkelin keskussairaala rajoittaa edelleen vierailuja sisätautien ja keuhkosairauksien osastolla numero 34.

Vierailuja osastolle pyydetään välttämään influenssaepidemian takia ainakin perjantaihin 23.2. saakka.

Vierailurajoitukset ovat olleet voimassa jo reilun viikon ajan. Flunssaisten ja kuumeisten omaisten olisi hyvä välttää vierailuja sairaalan muillakin vuodeosastoilla.

Essotesta muistutetaan myös, että terveydenhuollon yksiköissä, esimerkiksi päivystyksessä jonottaessa on edelleen merkittävä riski saada influenssatartunta.

Influenssaepidemia on edelleen voimakas. Epidemian on arvioitu voivan jatkua jopa huhtikuuhun saakka.