Röntgenhoitaja Mari Honkanen, mitä teet työksesi?

Olen töissä Mikkelin keskussairaalan kuvantamisen yksikössä. Ihmisille tutuimpia röntgenhoitajan töitä ovat perusluukuvat eli natiiviröntgentutkimukset. Lisäksi teemme tietokonetomografioita, magneettikuvauksia, angiografioita, isotooppikuvauksia, ultraäänitutkimuksia, mammografioita, kartiokeilatomografioita ja läpivalaisuja. Omat suosikkini ovat magneetti- ja isotooppikuvaukset, niissä saadaan tarkkaa kuvaa kuvattavan anatomiasta ja fysiologiasta. Röntgenhoitaja on oma koulutusalansa ammattikorkeakoulussa eli me emme ole sairaanhoitajia.

Millaisia suojavarusteita röntgenhoitajalla on?

Hoitaja altistuu säteilylle vain isotooppikuvauksissa, läpivalaisussa ja angiografiassa. Niissä minulla on tarvittaessa päälläni lyijyessu ja erillinen kilpirauhassuoja. Meillä kaikilla röntgenhoitajilla on myös dosimetrit eli säteilyannosmittarit. Niistä tulee raportit, joista voimme katsoa säteilyn määrän. Säteily ei pelota minua, mutta sitä pitää kunnioittaa.

Mitä työssäsi on parasta ja haastavinta?

Teen kolmivuorotyötä eli päivystän myös öisin. Pidän siitä paljon. Työ on hyvin monipuolista ja välillä pitää käyttää luovuutta, että saa sellaiset kuvat kuin lääkäri haluaa. Se on myös työn haaste: joskus joutuu todella miettimään, mitä tekee. Potilaat ovat erilaisia ja tiettyyn lopputulokseen on mahdollisuuksien mukaan päästävä.

Jaakko Avikainen öntgenhoitaja Mari Honkasen työhön kuuluu paljon tietokoneella olemista.

Joudutko usein rauhoittelemaan potilaita?

Magneettikuvaukseen liittyy joskus ahtaanpaikankammo. Olen pitänyt kuvauksessa joskus aikuistakin ihmistä kädestä. Silloin me ”puhumme potilaan putkeen” eli pyrimme keskustelemalla rauhoittamaan potilasta niin, että hän kykenee suoriutumaan kuvauksesta. Lisäksi putkessa voidaan käyttää apuna peilejä ja potilas voi ottaa mukaansa itse valitsemaansa musiikkia. Joskus musiikki on ollut aika erikoista.

Onko lapsen ja aikuisen kuvaaminen erilaista esimerkiksi magneettikuvauksessa?

Periaatteessa kuvaus on samanlaista, mutta koska lasten kuva-alat ovat pienempiä, käytetään heille pienempiä kuvapakkoja. Pienet lapset myös usein nukutetaan ennen kuvausta, sillä he eivät osaa pysyä paikallaan. Myös aikuisia, jotka eivät vain pysty menemään magneettikuvausputkeen, nukutetaan välillä. Ensin heille tarjotaan rauhoittavaa lääkettä, mutta jos sekään ei riitä, on nukutus ainoa vaihtoehto.

Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Tämä juttu on ilmestynyt Keskiviikko-liitteessä 21.1.