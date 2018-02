Missä lumi, siellä penkka tai kasa — lumi on yleensä aina jonkun tiellä, mutta aina ei ole selvää, kenen se pitäisi viedä pois Mikkelissä harmitellaan joka talvi lumipenkkoja, jotka kaventavat ajoratoja ja huonontavat näkyvyyttä. Kismitystä aiheuttavat myös pitkään paikallaan seisovat lumikasat. Vesa Vuorela Korkea lumipenkka voi olla myös liikenneturvallisuusriski.

Yhtä varmasti kuin joka talvena sataa lunta, muodostuu myös lumipenkkoja ja -kasoja kaupunkien keskustoihin.

Ja yhtä varmasti kuin lumipenkkoja muodostuu, syntyy keskustelua, harmitustakin. Talven mittaan kohoava lumi haittaa sekä liikkumista että autoilijoiden ja jalankulkijoiden näkyvyyttä.

Monin paikoin ajoradat myös kapenevat lähes yksikaistaisiksi, kun lumipenkat levenevät.



Palaute on tuttua Mikkelin kaupungin kunnossapitopäällikkö Päivi Turkille. Läheskään aina palaute ei kuitenkaan mene sille, joka lumipenkkojen ja -kasojen syntymisestä on vastuussa.

— Me saamme paljon viestejä esimerkiksi lumikasoista, joita syntyy, kun kiinteistönhuoltoyhtiöt auraavat pihoja puhtaiksi ja kasaavat lumia sitten esimerkiksi parkkipaikoille tai katujen vierustoille, sanoo Turkki.



Tällaisten lumikasautumien syntyminen ei kuitenkaan ole Mikkelin kaupungin vastuulla. Kiinteistöjen lumityöt ovat kiinteistönomistajien vastuulla. Nämä teettävät työt useimmiten huoltofirmoilla.

— Me joudumme usein huomauttelemaan kiinteistönhuoltofirmoja siitä, että ne kuljettaisivat lumikasat pois. Muutaman muistutuksen jälkeen ne yleensä lähtevätkin, mutta joskus lumikasat seisovat liian pitkään jalkakäytävän ja ajoradan välissä, Turkki sanoo.

— Hyviä huonoja esimerkkejä kiinteistöjen parkkipaikoilta tulevista kasoista ovat keskustassa useat Vuorikadun kiinteistöt sekä Molanderinmäen ja Mikonkadun kiinteistöt, Turkki jatkaa.

Muistuttamista järeämpiä keinoja ei kaupungilla ole. Kiinteistöjä ei voi velvoittaa poistamaan lumikasoja uhkasakoilla tai muilla sanktioilla pelottelemalla.





Jalkakäytävien varret kiinteistöjen vastuulla

Turkki muistuttaa, että jalkakäytävien varsille muodostuvien lumipenkkojen poistaminen on kiinteistönomistajien vastuulla. Kaupungin vastuulla ovat kevyen liikenteen väylät, sekä kaupungin omien kiinteistöjen jalkakäytävien talvikunnossapito sekä pientaloalueilla ns. toispuoleisten jalkakäytävien varressa olevien lumien poistot.

— Ymmärrän, että kiinteistöjen puhtaanapitoasiat ovat aina rahasta kiinni. Yhden pienemmän lumikasan kuljettaminen maksaa. Uskon kuitenkin, että taloyhtiöt voisivat päästä parempiin tuloksiin tekemällä yhteistyötä ja kuskaamalla useamman talon lumet kerralla pois, Turkki vihjaisee.



Mikkelin kaupungin katujen ylläpito- ja huoltotyöt on jaettu kahteen alueurakkaan.

Keskustan alueurakkaan kuuluu ydinkeskusta. Kehän alueurakkaan kuuluvat keskustan ulkopuoliset kaupunkialueet sekä Anttola, Haukivuori, Otava ja Ristiina. Suomenniemi hoidetaan erillissopimuksella.

Keskustan kunnossapidosta vastaa Viherpalvelut Hyvönen Oy. Kehäalueella urakoi YIT Rakennus Oy.

Alueurakoitsijoilla on kokonaisvaltainen vastuu oman alueensa ylläpidosta. Kaupunki valvoo, että urakoitsijan työn laatu täyttää urakkasopimuksen mukaiset kriteerit.

Penkkoja voidaan lingota ohuemmiksi

Mikkelissä on viime päivinä ajettu pois lumipenkkoja sekä keskustasta että kehäalueelta. Työmaapäällikkö Mika Ukkonen YIT Rakennus Oy:stä kertoo, että tiistaina lumivalleja ajettiin pois muun muassa Tuppuralan Graanista.

— Kehäalueella palautetta ja toiveita tulee suhteellisen vähän. Katuja pystytään usein tekemään leveämmiksi ja paremmin liikuttaviksi myös linkouksella, ilman että koko penkkaa on pakko poistaa.

Turkin mukaan keskustassa penkkoja poistetaan lähinnä iltaisin, öisin ja varhaisaamuisin. Töitä tehdään silloin, kun ajoneuvoliikenne katualueella on hiljaisinta.