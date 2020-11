Mikkeli ei suunnittele nyt veronkorotuksia

Mikkeli ei ole keveimpiä verottajia. Muistissa on vuoden takainen iso korotus, eikä kuntaverotuksen yleisestä linjasta oikein haluta poiketa.

Mikkelin kaupunki pitää verotuksensa nykytasolla ensi vuonna.

Kaupunginhallitus linjasi maanantaina veropakettia. Lopullisen päätöksen verotuksesta tekee valtuusto viikon kuluttua.

Mikkelin kunnallinen tuloveroprosentti on nyt 22,00 ja samana se on säilymässä myös ensi vuonna.

Samaa verolinjaa esittää myös talousjohto.

Mikkelin kuntavero on hieman yli maakunnan kuntien keskiarvon. Etelä-Savon kuntien keskimääräinen prosentti on 21,92. Luku on ollut nousussa.

Myös kiinteistöveroprosentit pysyvät Mikkelissä hallituksen esityksen mukaan nykyisellään.

Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,37, vakituisen asunnon prosentti 0,62 ja muun kuin vakituisen asunnon, esimerkiksi vapaa-ajan asunnon, prosentti 1,50.

Poliittisten päättäjien parissa ei ole halua uuteen korotuslinjaan.

Voimalaitoksilta kaupunki kantaa 3,10 prosentin ja rakentamattomilta rakennuspaikoilta neljän prosentin kiinteistöveroa. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero on nolla.

Kunta voi itse päättää tietyn vaihteluvälin sisällä kiinteistöverotuksestaan.

Mikkeli ei ole kevein verottaja. Esimerkiksi vapaa-ajan asunnon kiinteistöveron vaihteluväli on 0,93–2,00, ja Mikkelin verotaso on 1,50 prosenttia.

Mikkeli nosti kuntaveroa kuluvalle vuodelle peräti 1,5 prosenttiyksikköä.

Talousjohto on samoilla linjoilla.

Kaupunginjohtaja Timo Halonen arvioi verotasoa esitellessään ensi vuoden talousarvioesitystään lokakuun lopulla. Hänen mukaansa peräkkäisinä vuosina ei voi ajatella korotusta, eikä Mikkeli voi poiketa yleisestä kehityksestä kumpaankaan suuntaan.

Aivan yksimielisesti veropaketti ei maanantaina mennyt. Hallituksen jäsen Jukka Pöyry (kd.) esitti, että kuntavero nostetaan 22,75 prosenttiin. Esitystä ei hallituksessa kannattanut kukaan, joten se raukesi.