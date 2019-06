Poliisilla Etelä-Savossa juhannuksen aikana toistaiseksi 242 tehtävää: Juhannus on ollut jopa tavallista viikonloppua rauhallisempi

Koko Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella on kirjattu juhannuksena kymmeniä pahoinpitelyjä ja rattjiuopumuksia.

Itä-Suomen poliisilla on ollut juhannuksena aattoillan kello 19 ja sunnuntaiaamun kello 07 välisenä aikana Etelä-Savossa 242 tehtävää. Eniten työtä tuotti juhannusaattoyö, jolloin poliisilla oli alueella 105 tehtävää.

Juhannuksen aattoyötä voi pitää hälytystehtävien lukumäärän peusteella normaalina, mutta koko juhannuksen aika on ollut jopa normaalia viikonloppua rauhallisempi, Itä-Suomen poliisista arvioidaan.

Juhannuksena on hukkunut sunnuntaiaamuun mennessä Itä-Suomen poliiisilaitoksen alueella yksi henkilö.

Koko Itä-Suomen alueella poliisia ovat työllistäneet tänä juhannuksena määrällisesti eniten erilaiset väkivaltarikokset, joita kirjattiin viikonloppuna 40 kappaletta. Liikennerikosista eniten on ollut rattijuopumuksia, 29 kappaletta. Törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia on ollut viisi. Vesiliikennejuopumustapauksia on ollut sunnuntaiaamuun mennessä vain yksi.