Ikäihmiset voivat saada Essotelta tukea vaikka polttopuiden kantamiseen, mutta harva tietää sitä Mikkelin seudulla — ”Jos tukipalvelu turvaa kotona asumista, palveluseteli on paikallaan” Palveluseteleitä myönnetään myös kotiin vietäviin tukipalveluihin. Ikäihminen voi ostaa apua vaikka mattojen tamppaamiseen, vaikka ei muuten tarvitse kotihoitoa. Yksi tuoreimmista yrityksistä on Ristiinassa ja Suomenniemellä toimiva Palmusyrjä Oy. Mikko Syrjäläinen Nina Syrjäläisen ja Heli Palmgrenin kotipalveluyritys Palmusyrjä Oy kantaa vaikka polttopuut sisälle, mikäli sellaista kotiapua tarvitaan.

Mikkelin Ristiinan ja Suomenniemen ikäihmiset saivat joulukuussa kunnallisen kotipalvelun rinnalle toisen vaihtoehdon, kun Nina Syrjäläinen ja Heli Palmgren perustivat oman kotipalveluyrityksen.



Palmusyrjä Oy pyrkii siihen, että asiakas voi hankkia kaikki tarvitsemansa palvelut samasta paikasta.

Kotihoidossa työskennellyt Syrjäläinen tietää, että kunnallinen kotipalvelu on nykyisin rajattua.

Jos apua tarvitsee paljon, ikäihmisen luona voi käydä monta eri ihmistä.



— Esimerkiksi siivous, ateriat ja saattopalvelu voivat tulla kaikki eri paikasta ja kotihoito on vielä erikseen. Meidän ideana on, että sama ihminen voi tehdä kaikkea, mitä asiakas tarvitsee, Syrjäläinen sanoo.

Apua myös erikoisempiin kotitöihin

Palmusyrjän yrittäjät, sairaanhoitaja Palmgren ja lähihoitaja Syrjäläinen, tarjoavat apua arjen sujumiseen kotona.

Ikäihmiset ovat suurin asiakasryhmä.



Yrittäjät tarjoavat kotihoitoa, mutta voivat auttaa myös ruuanlaitossa, siivouksessa, asiointireissuilla lääkäriin tai kauppaan sekä pienimuotoisesti terveydenhoidossa.

Yrityksen kautta on saatavana myös turvapuhelimet ja etäseurantalaitteet.

Me voimme vaikka tampata matot joulusiivouksessa. - Nina Syrjäläinen -

Ateriapalvelua, johon on asiakkaat voivat saada Essotelta ateriapalveluseteleitä, Palmusyrjä Oy tarjoaa yhteistyössä ristiinalaisen kahvila-ravintola Saimaan kanssa.



Koko palvelupaketin sijaan voi saada apua myös erikoisempiin kotitöihin, vaikka ei säännöllistä kotihoitoa tarvitse.

— Me voimme käydä kantamassa lämmityspuut kerran viikossa sisälle tai tampata matot joulusiivouksessa, Syrjäläinen sanoo.

Palveluseteleitä myönnetty vain 60

Essote on myöntänyt vuoden 2017 alusta saakka myös palveluseteleitä kotihoidon tukipalveluihin.

Palmusyrjä Oy on, lukuisten muiden kotipalveluyritysten tavoin, hyväksytty palvelusetelituottajaksi, mutta Mikkelin seudulla asiakkaat eivät aina tiedä mahdollisuudesta.



Essoten palvelusetelikoordinaattori Leena Haveri myöntää, että kotiin vietävien tukipalveluiden palveluseteli tunnetaan vielä huonosti sekä asiakkaiden että työntekijöiden parissa.

Palveluseteleitä myönnettiin ensimmäisen vuoden aikana yhteensä noin 60 Mikkeliin, Mäntyharjuun ja Hirvensalmelle.

— Tarvetta on varmasti enemmän, mutta näin aluksi on ehkä oltu varovaisiakin. Käyttöönotto vie aikansa, Haveri sanoo.

Myös siivoustyöt ovat kotiin vietäviä tukipalveluita, joihin ikäihminen voi saada palveluseteleitä.

Kotiin vietäviin tukipalveluihin myönnetään palveluseteli kuten muihinkin: Asiakkaan yhteydenoton jälkeen Essoten työntekijä tekee palvelutarpeen arvioinnin ja palveluseteli myönnetään, mikäli sovitut ehdot täyttyvät.



Tukipalveluseteli on Haverin mukaan tarkoitettu myös sellaiseen kotiapuun, mitä ei kunnalliselta kotihoidolta ole saatavissa.



— Esimerkiksi polttopuiden kantaminen on harmaalla alueella, koska se ei ole perinteinen sote-palvelu. Mutta jos se turvaa ikäihmisen kotona asumista, palveluseteli on paikallaan, Haveri havainnollistaa.



Lisätietoja palveluseteleistä löytyy Essoten verkkosivuilta.