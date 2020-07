Mikkelin Jättikirppis järjestetään ensimmäistä kertaa kaksipäiväisenä

Uudistunut Jättikirppis saapuu Mikkelin torille heinäkuun kolmantena viikonloppuna.

Jättikirppis järjestetään tänä kesänä ensimmäistä kertaa sunnuntain lisäksi myös lauantaisin.

Ensimmäinen kirppisviikonloppu on 18.7.–19.7. kello 9–14. Tästä jatketaan joka viikonloppu kahden tapahtumapäivän voimin aina sunnuntaihin 13.9. asti. Poikkeuksena on lauantai 1.8., jolloin tapahtumaa ei järjestetä.

Jättikirppiksen tapahtuma-aikaa on pidennetty aiemmista tapahtumavuosista tunnilla.

– Lisäksi käytössä oleva tapahtuma-alue on aikaisempiin vuosiin verrattuna hieman pienempi eli meillä on vähemmän myyntiruutuja. Yleensä meillä on ollut ruutuja sellaiset 70–80, tänä vuonna noin 50, kertoo tapahtuman tuottaja Mikko Romo.

Romo luottaa paikkavarausten täyttymiseen ja siihen, että tapahtuma vetää ihmisiä puoleensa.

– Korona loi aluksi epävarmuustekijöitä tapahtuman ympärille. Nykyisten rajoitusten ja käytänteiden vallitessa pystymme kuitenkin hyvillä mielin katsomaan eteenpäin, Romo sanoo.

– Katsotaan miten ihmiset lähtevät liikkeelle. Suomen matkailukesä on kuitenkin ollut todella vilkasta tähän saakka.

Kirpputorimyyjiksi Romo toivoo ihmisiä laidasta laitaan.

– Kaikki käytetyn tavaran myyjät ovat tervetulleita.

Mikke ry:n hallinnoimaa tapahtumaa tuottaa tänäkin vuonna mikkeliläinen Event Production Finland Oy.

Lisätietoja Jättikirppis 2020 -tapahtumasarjaan ja myyntiruutuvarauksiin liittyen löydät Mikkelin Jättikirppiksen Facebook -sivuilta.