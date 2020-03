Mäntyharjun taajamissa aletaan kierrättää muovipakkauksia toukokuusta lähtien

Mäntyharjun taajamien taloyhtiöissä aletaan kierrättää muovipakkauksia toukokuusta lähtien.

Muovin keräyksen aloittamista valmistelee jätehuoltoyhtiö Kymenlaakson jäte Oy. Mukaan voivat ilmoittautua taajamien kaikenkokoiset taloyhtiöt ja omakotitalot.

Isommille taloyhtiöille keräykseen liittyminen on pakollista. Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten mukaan vähintään 10 asunnon taloyhtiöiden on liityttävä muovipakkausten keräykseen heinäkuun alkuun mennessä.

Ensi vuoden eli vuoden 2021 heinäkuuhun mennessä keräys on aloitettava myös 5–9 asunnon taloyhtiöissä, jos ne sijaitsevat taajamassa.

Omakotitaloille keräykseen liittyminen on vapaaehtoista. Omakotitalolle mukaan pääsyn ehtona on, että talo sijaitsee keräysreitin varrella. Reitin suunnittelu on vielä kesken.

Ilmoittautumisia otetaan nyt vastaan

Kiinteistön voi ilmoittaa keräykseen jätehuoltoyhtiön nettisivuilla, sähköpostitse tai arkisin puhelimitse. Huhtikuun alkuun mennessä ilmoitetut kiinteistöt pääsevät aloittamaan muovinkeräyksen ensimmäisten joukossa.

Kiinteistöjen pitää hankkia muovipakkauksille erillinen jäteastia. Tarvittaessa sellaisen voi tilata Kymenlaakson jätteeltä keräykseen liittymisen yhteydessä.

Kerätyistä pakkauksista tehdään raaka-ainetta, josta valmistetaan uusia muovituotteita.

Mikalossa muovin kierrätys alkoi tammikuussa

Myös Mikkelissä on alettu herätä muovin kierrättämiseen. Kaupungin vuokrataloyhtiö Mikalo aloitti muovipakkausten kierrätyksen valtaosassa kiinteistöjään tammikuussa.

Yhtiön toimitusjohtaja Hannu Sormunen kertoi tuolloin, että toive muovipakkausten keräämiselle tuli asukkailta.

Mikalon tavoitteena on laajentaa muovin keräys myöhemmin myös nyt ulkopuolelle jääneisiin Ristiinan, Anttolan, Haukivuoren, Suomenniemen ja Kuomiokosken kiinteistöihin.