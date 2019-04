Mopokerho keittää tervaa Kotamäen kylässä Pieksämäellä — Hurraottajat pitää perinnetaitoa kunniassa

Kotamäen kylässä Pieksämäellä pidetään tervanpolton perinnetaitoa yllä lauantaina.

Tempauksen takana on paikallinen mopokerho Hurraottajat, jolla on takavuosinakin ollut aika ajoin tapana laittaa tervaa pönttöön kiehumaan. Koollekutsuja Perttu Utriainen laskeskelee, että tapahtuma on järjestetty aiemmin kymmenkunta kertaa.

— Aina silloin kun on sopivia tervaspuita tullut, Utriainen valottaa.

Utriainen kertoo Hurraottajien rakentaman tervanpolttopaikan olevan nykyaikaistettu versio perinteisestä, jo satoja ellei jopa tuhansia vuosia sitten Suomessa käytetystä tervahaudasta.

Tervankeittäjinä toimivat mopokerhon kymmenkunta jäsentä pääorganisaattori Mikko Heiskasen johdolla. Tapahtumassa keittäjät pukeutuvat asiaankuuluvasti vanhan ajan vaatteisiin pussihousuista alkaen.

Tervaa hyödynnetään muun muassa veneiden ja rakennusten suojaamiseen.

Tervankeitossa syntyy myös esimerkiksi tervankusta eli puista irronneen tervan ja veden sekaista nestettä, jota on aikoinaan käytetty höyryhengityksessä nuhan ja tukkoisen olon lievitykseen. Tervankusta on hyödynnetty saunoessa sekoittamalla sitä löylyveteen, jolloin se antaa miellyttävän tuoksun.

Kotamäen kylän tapahtumassa tervanpolttajat lupaavat kertoa kiinnostuneille keittoprosessista.

Tervankeittoa Pekkojentiellä Kotamäen kylässä Pieksämäellä lauantaina kello 10. Tapahtuma kestää noin kolme tuntia.